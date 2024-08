Marquez: Ha idén nem is, jövőre nyerni fogok

Álomszerűen kezdődött az idei év Marc Marquez számára, aki rendre a dobogó közelében tudott motorozni a szezon elején, több alkalommal pedig fel is állhatott a pódiumra, ám a győzelem még nem jött össze a számára idén.

Ezzel 1000 nap is eltelt már a spanyol motoros utolsó győzelme óta, ami azonban Marquez szerint nem nyomja rá a bélyegét a teljesítményére, mivel már annak is örül, hogy versenyképes motort kapott maga alá, amivel a gyári Ducatikat is megszorongathatta.

„Számomra ez nem számít” – jelentette ki Marquez a Crash.net közlése alapján, mikor a legutolsó győzelme óta eltelt időszakról kérdezték. „Tudom, hogy ez az év az építkezés éve, és én ennek megfelelően építkezem.”

„Megpróbáltam lépésről lépésre haladni. Igaz, hogy olyan jól kezdtük [a szezont], [aztán] úgy néz ki, hogy visszaléptünk, és most úgy néz ki, hogy újra versenyképesek vagyunk. A szezon második felében tovább kell építkeznünk, és megpróbálnunk a dobogóra kerülni.”

„És a győzelem, ha nem is idén, de jövőre eljön” – zárta le a gondolatait a sokszoros MotoGP-világbajnok, aki a 2020-as karcsonttöréséig átlagosan nyolc győzelmet aratott minden szezonjában.

Marquez jelenleg negyedik a világbajnokságban, ami tekintve, hogy nem gyári Ducatin ül, kiváló eredmény a spanyol számára. Jövőre már Bagnaia oldalán mutathatja meg, hogy miért tartják őt a valaha volt egyik legjobb pilótának.

