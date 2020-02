Marquez elérte fizikai teljesítőképességének a határát

A MotoGP mezőnye péntektől vasárnapig tesztelt Szepangban, és mindhárom napon Fabio Quartararo végzett az élen. A 2019-es év újonca mögött szoros volt a sorrend, ám a címvédő Marc Marquez egyik nap sem végzett az élmezőnyben.

Nem meglepő ez annak fényében, hogy a tavalyi évet vállműtéttel zárta, és elmondása szerint ezúttal lassabban is gyógyul, mint korábbi, hasonló beavatkozása után. Marquez vasárnap a 12. helyen végzett, és a szombati naphoz hasonlóan megismerkedett közelebbről is a malajziai aszfalttal.

Szombaton levezető körében esett el a címvédő, aki már a második nap után is kimerültségre panaszkodott, ez vasárnap csak fokozódott. "A nap közben kicsit összeestem, délután mentem vissza, de elestem, mert már nem volt elég energiám" - mondta Marquez.

Még több hír: Quartararo söpört a szepangi teszten, Marquez megint esett

"Elértem a fizikai határaimat, mert reggel kicsit jobban nyomtam. A testhelyzetem még mindig nem olyan, mint, amilyet szeretnék" - tette hozzá a hatszoros MotoGP-világbajnok spanyol, aki azt is elmondta, hogy egyik esése sem befolyásolta sérülését.

"Más körülmények között meg tudtam volna menteni az eséstől a helyzetet, de a vállam mostani állapotában, nem ez a helyzet. Eljutottam a testemmel a határig" - mondta Marquez vasárnap, amikor a szombati naphoz hasonlóan 47 kört tett meg, pénteken tízzel kevesebbet teljesített.

"Nagyszerű volt a reggel, ezt akartuk folytatni délután is. Azonban a szünetben nem tudtam pontos visszajelzéseket adni, mert úgy éreztem, hogy nem sikerült a legjobbamat hozni" - elemezte ki a szepangi teszt utolsó napját Marquez, aki szerint a Repsol Hondára kemény munka vár, mert a riválisok fejlődtek.

"A Hondának folyamatosan dolgoznia kell, mert a riválisok egy kis lépést megtettek, a Yamaha és a Suzuki is javult" - mondta a spanyol címvédő, aki a következő napokban a rehabilitációra figyel.

"Meglátjuk, hogy ezek a napok után hogyan reagál a vállam, de azt reméltem, hogy jobban fogom magam érezni. A jobb oldalam 60 százalékos állapotban van, de én azt hittem, hogy azok az izmok nem annyira fontosak, mint amennyire" - mondta Marquez.

Slider Lista Marc Marquez, Repsol Honda Team, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 3 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team's crashed Honda 4 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team's crashed Honda 5 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team's crashed Honda 6 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team's Honda 7 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 8 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 9 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 10 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 11 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 12 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 13 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team about to crash in front of Alex Marquez, Repsol Honda Team 14 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 15 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 16 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 17 / 49 Fotót készítette: Motogp.com Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 18 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 19 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 20 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 21 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 22 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 23 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 24 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 25 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 26 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 27 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 28 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 29 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 30 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 31 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 32 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 33 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 34 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 35 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 36 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 37 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 38 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 39 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 40 / 49 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 41 / 49 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 42 / 49 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 43 / 49 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 44 / 49 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 45 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 46 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 47 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 48 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 49 / 49 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images

A teszten kipróbálta a mezőny a Michelin új abroncsait is, és Marquez szerint ez is az oka volt a Yamaha és a Suzuki erőteljesebb szereplésének. "Ezzel a tapadással Vinales és Rins is gyorsabb."

És bár a sérülése ezek szerint jelentősen befolyásolta Marquezt Szepangban, a szezonnyitó kapcsán inkább a technika miatt aggódik. "Az első versenyen inkább a motor miatt kell aggódnom, mert vannak olyan dolgok, amelyeket kipróbáltunk, és amelyek még nem győztek meg. Természetesen a technikai részt a verseny határozza meg" - zárta Marquez.

Egészen közelről a gyári Suzuki MotoGP csapatának legújabb, és egészen különleges festése. Egy igen komoly évfordulót ünnepelnek ezzel a japánok.