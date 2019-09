Marquez az utolsó körben robbantott, és előzte meg Quartararót Misanóban

A rajt után Maverick Vinales megtartotta az első helyet, a meglepetésre második helyről rajtoló Pol Espargaro visszaesett, elhúzott mellette Fabio Quartararo, Marc Marquez és Franco Morbidelli is, mögöttük Alex Rins, Valentino Rossi és Andrea Dovizioso volt a sorrend. Az első körök után Quartararo megelőzte Vinalest, akit később Marquez is megelőzött.

Takaaki Nakagami volt az első eső, közben a Yamaha hétvégi remeklése ellenére Vinales nem is tudta tartani a lépést az élen állókkal, Quartararo és Marquez alaposan elhúzott. Közben Espargaro nehezen tartotta az egyenesekben a tempót, Rossi és Dovizioso is elé került, a hétszeres világbajnok lassan felért Morbidellire is. Bagnaia esett és ki is esett 17 körrel a vége előtt.

A futam közepén visszatért Vinales tempója, folyamatosan faragta a hátrányát, ami még így is jelentős maradt. Quartararo közben tartotta az első helyet, de Marquez néhány tizeden belül maradt. Rins közben feljött a hetedik helyre, de nem sokkal később a 4-es kanyarban kicsúszott, és számára is véget ért a verseny. Vinales 9 körrel a vége előtt már 2 másodpercen belül volt Marquezhez képest, miközben Pirro esése után Jorge Lorenzo is fellépett a pontszerzők közé.

Négy körrel a vége előtt kezdett Marquez kinézni Quartararo mögül, de még nem jutott elég közel az újonc franciához. Közben Viñales már nem ért a nyomukba, kénytelen volt megelégedni a harmadik hellyel. Marquez az utolsó körben kétszer is megelőzte Quartararót, aki az utolsó kanyarokban már nem tudott visszaelőzni. A dobogósok mögött Rossi, Morbidelli, Dovizioso volt a sorrend.

