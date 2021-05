A hatszoros bajnok úton volt afelé, hogy 2019 után ismét ő indulhasson az első rajtkockából, de az utolsó pillanatokban elkezdett eleredni az eső. A spanyol azonban végül egészen a hatodik helyig esett vissza, mivel a végén még sokan tudtak javítani.

A trükkös körülmények között általában erősen teljesítő Marquez azért bevallotta, hogy még mindig nem érzi „komfortosan” magát, amikor a Hondája agresszíven mozog a pályán, és nincs meggyőződve arról, hogy egy utolsó körrel még visszavehette volna a pole-t.

Még több F1 hír: Grosjean dobogóra váltotta a pole-t, új győztest avatott az IndyCar!

„Az igaz, hogy a vegyes körülmények, és az, amikor a lehető leggyorsabban kell alkalmazkodni a pálya változásaihoz, az erősségeim közé tartoznak, és ez most is így volt. A slickeken, ha mondjuk van néhány vizes rész, akkor azért nem vagyok annyira elememben, mint korábban, mert nem tudom úgy kontrollálni a motort, ahogyan szeretném.”

„Ezt leszámítva viszont jól éreztem magam a negyedik edzésen és a kvalifikáción is. Kár érte, mert én voltam az első, akit leintett a kockás zászló, és kellett volna egy újabb kör, de attól még boldog is vagyok. Ez nem kifogás, mivel még így is nehéz volt javítani a köridőn.”

„Szóval helyesen cselekedtünk a csapattal együtt. Az első két sor volt a legjobb eredmény, a legjobb álom, tehát holnap ott leszünk” – bizakodott a spanyol. A csapattársa, Pol Espargaro közben szintén jól ment, de az utolsó körén elesett, és így végül a nyolcadik hellyel kellett beérnie, hiába volt jó a tempója.

Amikor Räikkönen a kiesése után a saját jachtján kötött ki