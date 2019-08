Marquez attól félt, bukhat, miután motorja összeakadt Doviziosóéval

Andrea Dovizioso a Red Bull Ring utolsó kanyarjában vetődött be Marc Marquez mellé, és bár a Honda versenyzője igyekezett átvágni a belső ívre, hogy jobban gyorsíthasson ki a célegyenesben – ezzel leutánozva az olasz két évvel ezelőtti, versenyt eldöntő manőverét, a két motor kisebb koccanása után Marquez az olasszal együtt kifelé sodródott, amelynek köszönhetően a Ducati versenyzője meg tudta tartani helyét, és végül két tizeddel nyert. Marquez a verseny után elmondta, számított a próbálkozásra az utolsó kanyarban, de nem akart túlságosan keményen védekezni, hogy ne veszítsen emiatt időt a célvonalig vezető pár száz méteren:

„Ha túl gyorsan estem volna be a kanyarba, akkor a célvonalig megelőzött volna, nem voltam elég gyors, úgyhogy megpróbáltam középen maradni, hogy a kanyarban jó sebességem legyen. Amikor elém vágott, gondoltam, mögötte átjövök, és visszaelőzöm, ahogy ő csinálta két éve. Azonban a fékkart védő egyik lemez beleakadt a ruhájába, vagy a motorjába. Akkor már csak sodródtam vele, kis ideig arra készültem, bukni fogok, de szerencsére letört az a darab, és le tudtam fékezni, hogy ne essek el. Nem volt nagy ütközés, az a rész, az a védőlemez akadt be valahova a motorján.”

Marquez tisztázta, sem az olasz manőverével, sem az ütközéssel nem volt baja, versenyhelyzetnek titulálva azt. A vb-éllovas, aki szerint a közepes keverékű gumikat választani hiba volt, elmondta, észrevette, hogy bizonyos pontokon Dovizioso elvette a gázt, hogy ne előzze őt meg az egyenesekben:

„Dovi remek versenyt futott. Megnéztem, az utolsó hat-hét körben játszott velem, direkt elvette az egyenesben. A kanyarok kijáratában sokkal jobb volt a tapadása. A féktávokon nekem volt előnyöm, de ott erősen kellett vigyáznom, hogy ne csináljak semmi butaságot. Épp ezek miatt az utolsó kört is az első helyen kezdtem, muszáj volt védekeznem, mert visszatámadni nem tudtam volna. Így is volt egy kis esélyem a győzelemre. Megpróbáltam, nem jött be, szerencsére a nehézségek ellenére együtt tudtunk célba érni Dovival, ami a bajnokság szempontjából fontosabb volt.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Andrea Dovizioso, Ducati Team Fotó készítője: Gold and Goose / LAT Images

Amikor arról kérdezték, valóban Marquezzel „játszott-e”, Dovizioso a következőket mondta:

„A sebességgel játszottam. Amennyiben lett volna esélyem megelőzni, és elhúzni előle, megtettem volna. Kétszer játszottam ezt el az egyenesekben, mert ha megelőzöl valakit itt – főleg, ha az a valaki Marquez – a hátsó később fog tudni fékezni, belülre tud menni, és irányítja a kanyart. Ha én megelőzök valakit, és ott is tudok maradni, akkor viszont én irányítom.”

