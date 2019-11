Marquez akkor sem változtat, ha öccse lesz a csapattársa

Jorge Lorenzo visszavonulása még az utolsó MotoGP-futamot is izgalmassá tette, ugyan a valenciai versenynek már nincs befolyása az egyéni végeredményre, hiszen Marc Marquez már hetek óta világbajnok. Ahogy testvérének Moto2-es vb-címe is be van már biztosítva, és bár sokáig úgy tűnt, hogy Johenn Zarco lehet Lorenzo utódja, a valenciai hétvégén egyre hangosabb a pletyka, hogy valójában Marquez öccse lehet a befutó.

Marc Marquez ugyanakkor nem érzi azt, hogy a testvérének szerződtetésével neki bármit is máshogy kéne csináljon a Repsol Hondánál. "Sokat tanultam a testvéremtől, hogy hogyan kell elkerülni a nyomást, ami abból adódik, hogy összehasonlítanak minket. De végül is, profik vagyunk, és engem csak az érdekel, hogy a csapattársam lehet a Moto2-es bajnok, mindegy ki az. De azt is tudom, hogy vannak más versenyzők is, akik Lorenzo helyére pályáznak, és ez nincs a kezünkben. De mindegy, volt Pedrosa, majd Lorenzo, de a jövővel kapcsolatban nem tudok biztosat" - mondta Marquez. "A cél ugyanaz, vagyis megnyerni a vb-t, és hogy a legjobbamat nyújtsam a mi garázsunkban."

Marquez azt is mondta, hogy ha az öccse kapja a Honda-motort, nem lesz könnyű dolga. "Mindenki tisztában van vele, hogy a Honda motor nagyon kemény feladat egy újonc számára" - mondta a már világbajnok a Motorsport.com kérdésére. "A mozgás elég limitált a Hondán, de tudom, hogy a Moto2 bajnoka mindig a listán van, minden a Hondán múlik" - jelentette ki Marquez.

"És persze múlik azon is, hogy a testvérem vállalja-e a felelősségét egy új projektnek, voltak már a múltban versenyzők, akik nemet mondtak, mert ez nagy feladat, és nehéz a motor" - mondta Marquez. "A Honda kezében vagyunk, Alex büszke már arra is, hogy rajta van a listán, beszéltem vele."