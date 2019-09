Marquez a Honda gyengeségei ellenére is csodát tett

A San Marinó-i MotoGP-hétvége elejétől jól látszódott, hogy a misanói pálya nagyon fekszik a Yamaháknak, gyakorlatilag mind a négy, Yamahával versenyző mindvégig versenyképes tudott lenni. Maverick Vinales mellett Fabio Quartararo az egész mezőnyből kiemelkedett, de Valentino Rossi és Franco Morbidelli is könnyedebb hétvégét zárt.

A Yamahák fölénye a KTM meglepetése ellenére az időmérőn is kijött, tény azonban, hogy a címvédő Marc Marquez azonban nem tudta megfutni a végén a gyors körét a kvalifikáción, miután összeakaszkodott Rossival. A spanyol így is az ötödik helyről rajtolhatott, és a futamon gyorsan kiderült, hogy a listavezető versenytempója kecsegtető. Ugyan Marqueznek nem kellett volna kockáztatni, ám az előző két versenyt a hajrában elbukó klasszis megérezte a lehetőséget, és első helyen hozta be a Hondát.

Marquezen a futam után jól látszott, hogy mennyire nem volt ez egyszerű feladat, a több futamon is jelentős előnnyel célba érő Marqueznek ezúttal keményen meg kellett küzdenie a győzelemért. A szintén Hondát irányító Cal Crutchlow szerint Marquez csodát tett a misanói győzelemmel.

"Olyan gyorsan akartam menni, ahogy csak tudtam esés nélkül, de végül esés lett a vége" - mesélte az elmúlt hétvége eseményeit a brit, aki nem fejezte be a futamot. "A mi problémánk a kanyarodás, vagyis a motor fizikai adottsága miatt nagyon nehéz, mert a motor magától nem kanyarodik. Én minden egyes kanyarban szenvedtem, nem volt egyetlen olyan kanyar sem, amikor erősnek éreztem magam az egész hétvégét figyelembe véve. nem éreztem jól magam a motorral, Marc pedig csodát tett, ez ilyen egyszerű" - jelentette ki Crutchlow.

A misanói futamon Marquez mellett még csapattársa, Jorge Lorenzo és Takaaki Nakagami is célba ért, de csak Lorenzo szerzett pontot, ám a 14. hellyel a korábban négy futamot kihagyó spanyol klasszis egyáltalán nem volt megelégedve. A MotoGP mezőnye a hétvégén már az aragoni pályán bizonyíthat.

A második trailer érkezett meg az 1966-os le mans-i 24 órás futamot feldolgozó, Matt Damon és Christian Bale főszereplésével készülő filmhez.