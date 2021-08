Márquez: a baleset előtti énem a világbajnoki címért harcolhatna ezzel a motorral

A spanyol versenyző négy hónapja tért vissza a versenyzéshez, miután az azt megelőző 9-et a rehabilitációjával töltötte, a Sachsenringen aratott fantasztikus győzelme után pedig annak ellenére, hogy a szezon első két katari versenyét ki kellett hagynia, ismét ő áll a legjobban a pontversenyben a hondás versenyzők közül.

Ettől függetlenül két, egymással összefüggő probléma is hátráltatja még Márquezt a szezon során: a válla továbbra sem gyógyul olyan ütemben, mint arra számított, ezért még mindig csak fájdalomcsillapítóval tud motorozni, és az agresszív stílusán is finomítania kellett, ez azonban azt is jelenti, hogy nem találja a Honda idei gépének határait, amely, ahogyan az Marquez egyes eséseiből ki is derült, a korábbiaknál rosszabb hátsó tapadással rendelkezik.

Márquez ugyanakkor úgy gondolja, hogy két probléma közül egyértelmű, hogy melyik akadályozza meg jobban abban, hogy visszaszerezze a világbajnoki címét:

„A balesetek előtti Marc ezzel a motorral is harcolhatna a világbajnoki címért” – nyilatkozta Márquez a Motorsport.com spanyol kiadásának. „Biztosan nem nyerne annyi versenyt, mint 2019-ben (12), de így is gyakran ott lenne a dobogós helyeken.”

„Egy igen egyszerű dolog miatt érzem így: azokon a pályákon, amelyeken egyáltalán nem, vagy csak kevésbé éreztem a fizikai korlátoltságomat, sokkal jobb teljesítményt nyújtottam. Nem kéne ugyanakkor mindent nekem csinálnom, a motor is segíthetné a dolgomat, de nem teszi” – utalt Márquez arra, hogy az idei Hondát nagyon nem egyszerű vezetni, amivel a márka többi versenyzőjének is meggyűlik a problémája.

„A célom az, hogy ismét a régi Márquezzé váljak, biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni fog. Hogy ez elég lesz-e ahhoz, hogy világbajnoki címeket nyerjek, nem tudom, mert a riválisaim is folyamatosan javulnak.”

„Arra már képes vagyok, hogy vezessem a motort, de csodát még én sem tudok tenni. Ha messze lennék a csapattársaimtól, azt hinném, hogy valami nagyon nincs rendben, de előttük vagyok, annak ellenére, hogy kihagytam két versenyt” - le mans-i és a spielbergi bukásáról nem is beszélve, amelyekkel szinte garantált dobogós helyezéseket dobott el.