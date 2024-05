Marquez a 2. helye után: Kockázatot vállaltam, most végre bejött

A pocsék kvalifikáció után Marc Marquez egészen a 2. helyig menetelt a hétvégi MotoGP-sprintfutamon, ami hatalmas elégtétel a sokszoros világbajnok számára, hiszen az időmérőn nagyon nem találta a ritmust.

A spanyol több szép előzést is bemutatott, a futam elején ráadásul három versenytársa mellett is egy kanyar alatt ment el, amihez Marquez szerint szerencse is kellett ugyan, de muszáj volt extra kockázatokat vállalnia.

„A rajtot az ösztönök diktálták” – értékelte a futamot a Formulapassion.it közlése alapján Marquez. „Jól kezdtem, és ez segít abban, hogy egyre előrébb és előrébb kerüljek. A hármas kanyarban csak kívülről tudtam menni, ez kockázatos volt, de megérte.”

„Ez volt az első olyan hétvége, ahol sokat babráltunk a beállításokkal: a Q1 után nem voltam meggyőződve (hogy rendben leszünk), a sprintben viszont maximalizálni a lehetőségeinket” – nyilatkozta a Sky Sport-nak a spanyol.

Marquez egyelőre még nem szerzett futamgyőzelmet a Greisini Ducati színeiben, ám második helyből kijutott neki főversenyen is, így most már csak egy lépcsőfokot kell megmásznia ahhoz, hogy végre beteljesítse az álmát.

„A tempó jó volt, amikor Bezzecchi bukott, határozottan elégedett voltam a második hellyel. Ma a 3-as kanyarban kockáztattam a kemény fékezéssel, mert ha az eleje blokkol, akkor vége a versenynek, de mi értelme lett volna kilencediknek lenni?”

„Ez után a kockázat után elkaptam Bezzecchit, és ez a tempó az, ami megnyugtat holnapra, egész hétvégén ezt a tempót kerestem, még ha a 4. helyen végeztem volna, akkor is elégedett lettem volna.”

