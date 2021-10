Marc Marquez nyert Amerikában, Quartararo remek helyzetben a VB-harcban!

A MotoGP Amerikai Nagydíját Francesco Bagnaia kezdhette meg az élről, rajta kívül még Quartararo és Marc Marquez rajtolhatott az első sorból, majd Martin, Nakagami és Zarco következett az austini pályán, amelyre sok versenyző panaszkodott.

Marquez kitűnően rajtolt, és át is tudta venni a vezetést, mögötte Quartararo és a szintén remekül rajtoló Rins következett. Bagnaia az ötödik helyre, Martin mögé esett vissza, Mir a hatodik helyen haladt, Nakagami pedig kicsúszott.

Martin keményen támadta Rinst, és sikerrel is járt a próbálkozása, míg Zarco az 1-es kanyarnál csúszott ki, ez pedig véget is vetett a versenyének. 16 körrel a leintés előtt Marquez, Quartararo, Martin, Rins, Bagnaia, Miller volt az élmezőny állása, viszont nem voltak nagyok a különbségek.

Nem sokkal később változott is az állás: Miller feljött a negyedik helyre, Rins az ötödik, Bagnaia a hatodik pozícióba csúszott vissza. 11 körrel a verseny vége előtt Aleix Espargaro is bukott, ezzel tovább nőtt a kiesők száma.

Bagnaia Rins megelőzésével visszajött az ötödik helyre, Marquez pedig elkezdte növelni az előnyét, és egyre biztosabbnak tűnt a győzelme. Bagnaia tovább zárkózott, és Millert is megelőzte, így hiába a pozíciócsere, maradt a Ducati 3-4-5.

6 körrel a leintés előtt újabb helyezést vesztett Miller: Rins is megelőzte őt, és egy másik suzukis, Mir érkezett meg mögé. A futam végén Mir is megelőzte Millert, így a hatodik helyen végzett, Martin pedig „long lap” büntetést kapott, ráadásul Bagnaia is megelőzte.

Tehát Marquez tudott győzni az Amerikai Nagydíjon Quartararo és Bagnaia előtt, majd Rins, Martin és Bastianini következett a legjobb 6-ban. Rajtuk kívül Mir, Miller, Binder és Pol Espargaro fért még be a top 10-be.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Marc Marquez 20 - 25 2 Fabio Quartararo 20 4.679 4.679 4.679 20 3 Francesco Bagnaia 20 8.547 8.547 3.868 16

Kire vár még büntetés a 2021-es F1-es szezonban?