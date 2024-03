Marc Marquez: Még nem is vagyok a Ducati határainál!

A nyolcszoros világbajnok Marc Marquez a negyedik helyen végzett a múlt vasárnapi Katari Nagydíjon, azt megelőzően pedig a sprintfutamon az ötödik, az időmérőn a hatodik helyen zárt.

A nagydíj teljes távja alatt Marquez átlagosan 160 ezredmásodperccel körözött lassabban a GP23-assal, mint a futamot dominánsan megnyerő Francesco Bagnaia a 2024-es gyári Ducatin.

Marquez viszont továbbra is türelemre int a Ducatihoz való alkalmazkodás kapcsán, és kiemelte, messze van még a motor határaitól:

„Ez volt az első nagydíjam a Ducati színeiben, természetesen ez egy szolid hétvége volt, ahogy a szezon előtti tesztek is így alakultak. Jó napok voltak ezek, próbáltam nem túlzásba esni, nem hibázni, és nyugodt akartam maradni minden helyzetben.”

„Ahogy csütörtökön is mondtam, nagyon magasak az elvárások az irányomba, de továbbra is a saját stílusomat követem. Idén türelmes akarok lenni, újra élvezni akarom a versenyzést, az első 5 helyért akarok harcolni, és ezen a hétvégén is ezt tettem.”

„De igen, élveztem a motorozást. Minden nap javítani tudtam a vezetési stílusomon, minden nap változtatok néhány dolgon, amelyek kicsit segítenek. És még mindig úgy gondolom, hogy nem érkeztem el a motor határához.”

A Katari Nagydíjon csak két pilóta végzett Marqueznél előrébb a GP24-es motorral: a győztes Bagnaia és a harmadik helyezett Pramac-pilóta Jorge Martin. Bár a GP24 egyértelmű előrelépést jelent az elődjéhez képest, de Marquez nem akarta a motorok közötti különbségre fogni, hogy nem állt dobogóra:

„Nem, Pecco és Jorge gyorsabb. Az egyikük a világbajnok, a másik pedig a második helyezett. És sokkal gyorsabbak, mint a többi GP24-es versenyző, szóval nem hiszem, hogy csak az idei specifikációjú motoron múlik.”

„Megvan a motorom, megvannak az eszközeim, és amikor aláírtam a szerződésemet, már tudtam, hogy mi lesz. Szóval a motor jól működik, és ez az, ami számít.”

