Már a 10 MotoGP-versenynek is örülne a Dorna

A jelenlegi MotoGP-szezon bizonytalan ideig szünetel a koronavírus-járvány miatt, és a szezon első hat versenyét már törölték vagy elhalasztották, míg a májusi Olasz Nagydíjra és a júniusi Katalán Nagydíjra is ez a sors várhat.

A jerezi és a Le Mans-i verseny óta a Dorna és a szabályozó szerv, a FIM már nem ad ki frissített naptárakat. A szerződés szerint 13 versenyt kellene megrendezni a MotoGP-ben ahhoz, hogy hivatalos világbajnokságnak számítson, viszont Ezpeleta kiemelte, hogy a jelenlegi körülmények nem normál körülmények.

A példa nélküli, koronavírus okozta helyzet következtében viszont a fenti szám nulla.

„A szerződés azt mondja ki, hogy normál körülmények között legalább 13 versenyt kell megrendeznünk, viszont ezek nem normál körülmények.” – mondta Ezpeleta a spanyol La Razonnak.

„Ahogy a FIM is elmondta, mindent meg fogunk tenni, amit csak lehet. Igazából már annak is örülnék, ha 10 versenyt meg tudnánk rendezni a 2020-as világbajnokságon.”

„Próbálunk minél több versenyt megrendezni, de már ha 10 versenyt meg tudnánk rendezni a jelen körülmények között, az azt jelentené, hogy az emberiség már jól van, és ez a legfontosabb dolog. A versenyek most háttérbe szorulnak.”

A dokumentált COVID-19 esetek száma az utóbbi napokban nyúlt 1 millió felé, míg a halottak száma az 50 ezret haladta meg. A várakozások szerint a vírus hamarosan fog elérni a csúcsához, és emiatt rengeteg nagy sporteseményt lefújtak.

Ezpeleta elismerte, hogy a MotoGP-nek meg kell fontolnia azt az opciót, hogy a teljes 2020-as szezont törölje, azonban kiemelte, hogy „még mindig van idő” arra, hogy versenyeket iktassanak be.

„A legrosszabb álmainkban azt gondoljuk, hogy a szezon totális törlése is lehetséges. Ezt is meg kell fontolnunk, viszont még mindig van időnk.”

„Természetesen remélem, hogy ez az opció nem valósul meg, és nem a versenyek miatt remélem ezt, hanem azért, mert ez azt jelentené, hogy az emberiség helyzete romlott.”

A Dorna és a FIM korábban annak a lehetőségét is megemlítette, hogy 2 versenyes hétvégékre is sor kerülhet, és a szezon akár januárig is tarthat, hogyha szükséges. Azonban Ezpeleta látszólag visszavonta ezt a kijelentést az utóbbi hetekben.

Múlt héten a Dorna azt is bejelentette, hogy pénzügyi segítséget fognak nyújtani az összes független MotoGP-csapat számára, illetve a Moto2-es és Moto3-as alakulatok számára is a következő három hónapban, hogy a víz felett tartsák őket.

