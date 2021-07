Lorenzo: Vinales „sokat szenvedett” Quartararo sebessége miatt

Quartararo egyértelműen a legerősebb versenyző volt a Yamahán belül a 2021-es szezon eddigi részében, mivel a kilenc futamból négyszer tudott nyerni, a bajnoki előnye pedig 34 egységre nőtt a nyári szünet előtt.

Vinales eközben a dobogó közelébe sem nagyon tudott kerülni a katari győzelme után, de a holland futamon végre a pole-ba kvalifikálta magát, a rossz rajt miatt azonban csak a második helyre tudta behozni motorját márkatársa mögött.

A spanyol és a Yamaha kapcsolata nagyon megszenvedte az elmúlt hónapok nehézségeit, emiatt pedig Vinales kérte is csapatát, hogy bontsanak szerződést a következő évre, amelyet a hírek szerint vélhetően az Apriliánál fog majd megkezdeni.

A Sky Sports Italynak Lorenzo, akit pont Vinales váltott a Yamahánál 2017-ben, kifejtette, hogy őt meglepte a motoros döntése a távozásról, mivel úgy érzi, hogy a be nem teljesített lehetőségek miatt Vinales most „elkeseredetten egy másik utat keres”.

„Mindenki tudta, hogy a kapcsolatuk nem volt könnyű, de senki sem számított a válásra. Vinales sokat szenvedett Quartararo sebessége miatt, aki szinte mindig jobb volt nála. Ez pedig nem könnyű. Nagy potenciál rejlik benne, de öt év alatt nem tudott bajnokságot nyerni a Yamahával, emiatt pedig egy másik utat választott inkább.”

„Az Aprilia javult, de még nem biztos, hogy oda fog menni. Választhatja akár a Suzukit vagy a Ducatit is. Majd látjuk, hogy mit lép” – fogalmazott Lorenzo. A Ducati azonban korábban ugyan érdeklődött Vinales iránt, de most kizárták a szerződtetését, miközben a Suzuki jövőre is jelenlegi párosával folytatja.

A pilóta még azt sem zárta ki, hogy kivesz egy év pihenőt, bár úgy érzi, hogy nem az lenne a legjobb megoldás számára. Lorenzo emellett a cím kérdéséről is beszélt, és elmondta, hogy Quartararo sokat „érett” tavalyhoz képest, és ő az „abszolút favorit”.

„Mivel Marc Marquez egy évig volt távol, így a 2020-as egy kicsit fura bajnokság volt. Quartararo sokat fejlődött fejben, és erősebb lett tavalyhoz viszonyítva. Mindenképpen ő a bajnokság esélyese. Marquez pedig apránként, de ismét erős lesz.”

