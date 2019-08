Bréking: Lorenzo újabb két futamot hagy ki

Jorge Lorenzo a Honda bejelentése szerint kénytelen kihagynia a brnói, majd a Red Bull Ringen megrendezésre kerülő MotoGP-futamokat, a spanyol világbajnok hátsérülése nem gyógyul megfelelő ütemben. Lorenzo zaklatott évének mélypontja az asseni szabadedzés volt, ahol zsinórban harmadik esésénél meg is sérült. A Repsol Honda versenyzőjének csigolyája sérült, és ezért kénytelen volt kihagyni a Holland, majd a Német Nagydíjat is.

A mezőny jelenleg a nyári szünetét tölti, amely után a Cseh GP következik, ezen és az egy héttel későbbi osztrák versenyen Lorenzót Stefan Bradl helyettesíti, aki már a Sachsenringen is lehetőséget kapott erre. A 10. hellyel a német túl is szárnyalta a spanyol idei legjobbját, Lorenzo 2019-ben még nem jutott a legjobb tíz közé. A Repsol Honda bejelentése szerint Lorenzo legközelebb Silverstone-ban ülhet ismét motorra.

Lorenzo az elmúlt egy évben sokadik sérülését szenvedte el, emiatt már a 2019-es előszezoni tesztekről is lemaradt, majd megsérült a nyitóhétvégén Katarban is. A spanyol messze elmaradt idén az elvárásoktól, a Katalán Nagydíjon három vetélytársát ütötte ki, majd egy nappal később teszten is esett.

68 esztendővel ezelőtt nyert először a Ferrari a Forma-1-ben, amivel egy hatalmas eredménysorozat indult útjára, mely még mindig nem ért véget. Az olaszok jelentik a múltat, a jelent és a jövőt is.