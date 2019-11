Lorenzo szabadnak érzi magát utolsó MotoGP-futama után

Jorge Lorenzo, aki a héten jelentette be, hogy visszavonul a szezon végén, miután a Hondánál eltöltött első szezonja nagyon brusztolósra sikerült, végül a 13. helyen hozta be a motort a számára spórolós szezonzárón. Bár az ő évada katasztrófa volt, a Repsol Honda szezonja megmenekült azzal, hogy valenciai eredményükkel megelőzték a Ducati gyári istállóját, így a korábban Marquez által bezsebelt egyéni, és a gyártók világbajnoksága után a csapatversenyt is megnyerték. Amikor lapunk arról kérdezte Lorenzót, mit érzett, miután utoljára meglátta a kockás zászlót MotoGP-karrierje során, a háromszoros világbajnok így válaszolt:

„Teljesen boldog vagyok. Nagyon, nagyon örülök, szabadnak érzem magam. Amikor átértem a célvonalon, iszonyatosan felszabadultam, mert fiatalon, egészségesen szállok ki ebből a sportból, és még az életem jó részét kiélvezhetem. Csak egy életünk van, és ha megvan rá az esélyünk, hogy kiélvezzük, akkor azt muszáj kihasználni. MotoGP versenyzőként rengeteg kompromisszumot kell kötni, rengeteg kötelezettségünk van, ennek most vége.”

Lorenzo szinte a teljes évet sérülésekkel küzdve töltötte a MotoGP-ben, és bevallotta, hogy a hideg levegő, és a kaotikus Moto3-as futam miatt kicsit aggódott attól, hogy búcsúversenyén bukni fog:

„Tegnap megpróbáltam beleélni magam abba, mi lesz a rajtprocedúránál. Úgy gondoltam, nyugodt, és felszabadult leszek, de ennek pont az ellenkezője történt. Ideges voltam, nagy volt a nyomás, mert nem akartam a rajtnál bajba kerülni, a többi kategóriában látszott, hogy csúszós a pálya, nehéz volt, nagy esély volt arra, hogy az ember hibázik, és zakózik egyet.”

„Nem igazán akartam kiesni. A harmadik-negyedik kör környékén kicsit megnyugodtam, és ott már tudtam, hogy valószínűleg végigérek majd, de aztán az első gumi a tűrőképessége határára ért, és nem szabadott elengednem magam, mert ha az első kerék nagyon lehűl, akkor könnyű borulni. Szóval amikor láttam, hogy nem tudok Tito után menni, vagy az élbollyal menni, úgy döntöttem, hogy onnantól a túlélésre játszom. Megpróbálok a saját limitjeimen célba érni, befejezni a futamot ezen a felejthetetlen napon, a rajongóim előtt, akikkel szinte tele volt a pálya.”