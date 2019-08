Lorenzo soha nem érzett ilyen fájdalmakat és el is gondolkozott az életén

Az utóbbi évek nem Jorge Lorenzo csillogásáról szólnak. A spanyol világbajnok gyakorlatilag csak szenved a yamahás távozása óta. A Ducatinál igencsak mélyre került, majd amikor úgy tűnt, hogy felfelé vezet az útja, az olaszok nem kértek a folytatásból, majd nem kis meglepetésre a Honda dobott mentőövet a tapasztalt motorosnak.

Lorenzo így lehetett a Honda gyári versenyzője Marc Marquez csapattársaként, aki ellen minimális esélye sincs. Jorge egyáltalán nem találta a tempót a japánok idei motorján, majd egy súlyos sérülés miatt négy versenyhétvégét is ki kellett hagynia. A világbajnok azonban a Brit Nagydíjon újra motorra ül, de vigyáznia kell, mert egy újabb bukásnak még többe kerülhet számára, főleg most, amikor még valószínűleg nincs olyan formában, mint azelőtt.

„Elmondhatom, hogy két nagyon kemény és komoly baleseten vagyok túl. Assenben különösen kemény és komoly volt a bukásom, de a montemlóit nem láthatták, ami szintén óriási volt. A nagy baleset után soha nem szenvedtem annyira a karrierem során, mint akkor, és amikor hátsérülésekről beszélünk, akkor ez súlyos. Őszintén szólva elkezdtem kételkedni.” - ismerte be Lorenzo.

„Kétségeim támadtak az életemmel és a karrieremmel kapcsolatban. Azt hiszem, ez emberi és normális, ha ilyen kétségek kerülnek felszínre. Amikor már jobban éreztem magam és elkezdtem felépülni, ezek a kétségek eltűntek. Ezzel együtt az elkötelezettség, valamint a kihívás, amit elvállaltam a Hondához valószerződésemmel, újraindult bennem. Egyszerűen mindezt újraindítottam magamban.”

Bike of Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team after his crash

Fotó készítője: Gold and Goose / LAT Images