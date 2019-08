Lorenzo nem tér vissza a Ducatihoz, marad a Hondánál

Jorge Lorenzo a korábbi súlyos balesete miatt még mindig nem alkalmas arra, hogy újra versenyezzen, és közben egyre több az olyan pletyka, hogy visszatérhet a Ducatihoz a 2020-as szezonra, de a Motorsport.com úgy tudja, hogy a világbajnok a Hondával marad, így nem bontja fel a kontraktusát a japánokkal.

Lorenzo, aki júniusban szenvedett súlyosabb sérüléseket a Holland Nagydíjon, szombaton tájékoztatta a Honda csapatfőnökét, Alberto Puigit a maradási szándékáról a nagy spekuláció közepette, miután egyre többet beszéltek arról, hogy a Pramac Ducatihoz szerződhet. És ez Jack Miller számára igencsak jó hír, aki csütörtökön még úgy nyilatkozott, tart attól, hogy ezek a pletykák valósak lehetnek, ami az ülésébe kerülhet. A fiatal versenyző azt tanácsolta a társának, hogy gyors döntést hozzon.

Mivel Lorenzo a következő szezonban is a Honda versenyzője lesz, várhatóan Miller aláírja az új szerződését a Pramac istállónál, amit vasárnap írhat alá az Osztrák Nagydíj előtt a Red Bull Ringen. A tulajdonos Paolo Campinoti holnap érkezik meg a helyszínre, hogy minden a helyére kerüljön. Erről pedig hamarosan megérkezhet a hivatalos megerősítés, így a pletykák is leállhatnak körülötte, valamint Lorenzo körül, ami a Hondán belül is kínos helyzetet teremtett, hogy a spanyol állítólag másfelé kacsingat.