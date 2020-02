Lorenzo magát tesztelheti vasárnap

Jorge Lorenzo egy tragikusan sikerült Honda-szezon után döntött úgy az év végén, hogy befejezi a versenyzői karrierjét, ám nem szakadt el teljesen a MotoGP-től, a Yamahánál vállalt tesztversenyzői feladatokat.

A szepangi teszt utolsó napja előtt a japán gyári csapat főnöke pedig be is jelentette, hogy Lorenzo is lehetőséget kap, hogy kipróbálja magát az új Yamahán. Lin Jarvis szerint ugyanakkor kijelentette, hogy ez nem elsősorban a motorról fog szólni.

"Arra számítunk, hogy vasárnap ismét motorra ül, ez a terv. De őszintén, Jorge munkája itt nem az, hogy tesztelje nekünk a motort, hanem, hogy ő megtalálja a sebességét a motoron, hogy egyre kényelmesebb legyen a számára" - nyilatkozta Jarvis a MotoGP honlapjának.

"Három év telt el, hogy Jorge Yamahán ült, szóval először azt szeretnénk, hogy minél kényelmesebben érezze magát. A valódi tesztmunkája valamikor áprilisban kezdődhet majd el" - mondta a csapatfőnök.

Ugyanakkor visszatérése után nem ez lesz az első tesztnapja Lorenzónak, kedden már kipróbálhatta a motort, amellyel nyolcadik lett, és 46 kört teljesített. Valentino Rossi pedig már ki is jelentette, hogy már most kapott használható visszajelzést világbajnok társától.

Lorenzo bízik is benne, hogy sikerül kialakítani a további együttműködés zálogát. "Sokat beszéltünk ezekben a napokban, együtt dolgoztunk, és mondott egy sor érdekes dolgot a motorról" - mondta Rossi a szombati nap után.

"Nagyon fontos, hogy ő is a pályán van, mert érzem, hogy nagyon sokat fog majd segíteni nekünk" - mondta az olasz világbajnok, aki utolsó évét tölti a gyári Yamahánál, jövőre a helyét Fabio Quartararo veszi át, aki a szepangi teszt első két napján az élen végzett.

Rossi folytathatja az ügyfélcsapatnál, de az is lehet, hogy követi Lorenzo példáját, és a szezon végén a visszavonulás mellett dönt az olasz, a két klasszisnak együtt 14 világbajnoki címe van.

