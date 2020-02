Lorenzo köszöni, hogy a Honda nem tett neki keresztbe

A spanyol világbajnok motoros tavaly kezdte meg kétéves szerződését a Repsol Hondával, ám sorozatos sérülései és motivációja elvesztése miatt a szezon végén inkább a visszavonulást választotta. Jorge Lorenzót azonban még így is szerződés kötötte volna a Hondával idénre, de a japánok eltekintettek ettől.

Így Lorenzo megegyezhetett a Yamahával, és egykori csapata tesztversenyzői ajánlatát el is fogadta, sőt, már hivatalos teszten vissza is ülhetett a Yamahára. Amikor Lin Jarvist kérdezték arról, hogy a Lorenzóval való megegyezés után kaptak-e mérges hívásokat a Honda részéről, így válaszolt:

"Nem, de nem is értem, miért kellett volna. Mi csak Jorgéval tárgyaltunk, de a MotoGP csapatai nem is nagyon sokat beszélnek egymással" - mondta Jarvis. Lorenzo pedig utólag is nagyon hálás a Hondának az ott töltött idő alatt tapasztalt bizalomért.

"Én már többször kifejtettem a véleményem, és több interjúban is mondtam, hogy Alberto Puig csapatfőnök mindig biztosított a teljes támogatásáról a Hondában töltött évben. És ezért én nagyon hálás vagyok, meg azért, hogy nem tettek záradékot a szerződésembe, és így idén újra motorra ülhettem" - mondta Lorenzo.

Még több hír: Nőtt, de még mindig kicsi az esélye Lorenzo visszatérésének

A Honda menedzsere így emlékszik a történtekre. "Egyszerű szempontból is tekinthetünk a dologra, hiszen nekünk kétéves szerződésünk volt. De amikor egy versenyző megkeres minket, hogy szeretné befejezni, mert a fizikai állapotáról szeretne gondoskodni, és már nem találja a motivációt, természetesen csak azt mondhatjuk, hogy rendben" - mondta Puig.

"Nem ez volt az eredeti szándékunk, kétéves szerződést kötöttünk, de amikor ilyesmi merül fel, nem lehet mást tenni. És a Honda sosem kényszerít senkit, hogy a motorral versenyezzen" - tette hozzá a Honda első embere.

"És ha pedig úgy dönt, hogy folytatni akarja, akkor a Honda csak azt mondhatja, hogy mindenki szabadon dönthet, és mi tiszteletben tartjuk ezt. Erre megvan a lehetősége, és mi örülnénk is neki" - mondta Puig Lorenzo esetleges visszatérési terveiről.

Marc Marquez még sérülten is abszolút favoritként várhatja az évet, de ez lehetőséget adhat a riválisok számára. A Honda pedig egy még versenyképesebb motort szeretne adni a párosának.