Lorenzo és Zarco jövője egyre jobban összegabalyodik

Jorge Lorenzo és Johann Zarco közelmúltja nagyon durván hasonló, mindkét motorversenyző hatalmas elvárásokkal várta a szezont azok után, hogy tavaly mindketten csapatot váltottak, és mindketten előrelépésként élték meg a váltást. Zarco gyári támogatású csapatot kapott, amire már régóta vágyott, míg Lorenzo megkapta a motort, amivel Marc Marquez világbajnok lett az elmúlt években. Ráadásul mindketten kétéves szerződést kaptak, vagyis az istállók nagyon komolyan számoltak velük.

Most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy a versenyzők és a csapatok számára is nagy csalódást jelentett a végigszenvedett idei szezon.

A KTM türelmes maradt akkor is, amikor Zarco már folyamatosan a gyári csapatot szidta, amiért nem hogy a dobogóért, de még az első tízbe kerülésért is hiába küzdött. Végül maga kérte szerződése megfelezését, ám a már eldőlt szakítás sem hallgattatta el Zarcót, akit végül a nyáron egyszerűen kitett a csapat. A francia ekkor nagyon nagy bajba került, hiszen már alig volt hely a 2020-as rajtrácson, és úgy tűnt, ő már nem is bizonyíthat idén.

Lorenzo helyzete annyiból volt más, hogy a spanyol valóban nagyon sok és komoly sérüléssel bajlódott az elmúlt egy évben. Ugyanakkor éppúgy esélytelenül próbálta megfejteni a Hondát, ahogy Zarco a KTM-et, és az asseni csigolyatörés csak rontott a helyzeten. Lorenzo elvesztette maradék bizalmát is a japánok motorjában, és a mélypont a Phillip Island-i verseny volt, amelyen egyperces hátrányban utolsóként ért célba, és még az előtte haladó Hafizh Syahrinnak is 22 másodperc volt az előnye előtte.

És miközben Zarco valószínűleg azt emésztgette, hogy egy évig partvonalon túlra kerül, kiderült, hogy még idén hatalmas lehetőséget kap. A lehetőség magában nem olyan hatalmas, ám itt lép a képbe a tényező, amely szerint Lorenzo és Zarco sorsa erősen kezd összefonódni.

Ugyanis még a MotoGP főnöke szerint is válaszút elé érkezett Lorenzo karrierje, a spanyol ezekkel az eredményekkel már csak a renoméját rombolja. Megdöbbentő, hogy a szezon előtt még világbajnoki álmokat dédelgető versenyző kapcsán néhány hónap leforgása alatt már nem is az a téma, hogy mire lehet képes, hanem hogy egyáltalán folytatja-e. Lorenzo régi motoros, ám még csak 32 éves.

Sokakban már az is felmerült, hogy Lorenzo valójában ezzel valamit el akar érni. Arra kevés reménye lehet, hogy a motor fejlesztésével kapcsolatban a Repsol Honda az ő véleményére ugyanúgy építeni fog, mint Marquezéra, ám az lehet, hogy Lorenzo ugyanúgy menekülne már a Hondával kötött szerződésből, mint ahogy Zarco a KTM-sből, és valójában erre megy ki a játék.

Ebbe a taktikázásba rondított bele a Honda azzal, hogy nyomást helyezett a spanyolra már azzal is, hogy bejelentette, a műtéten átesett Takaaki Nakagami helyén Zarco kap bizonyítási lehetőséget az utolsó három futamon, ráadásul ez valószínűleg azt jelenti, hogy a terv, hogy a francia lesz a Honda tesztpilótája jövőre. Ezzel a francia pole pozícióba kerül, ha Lorenzo ki is tölti a szerződését, ám annak lejárta után a távozás mellett dönt.

Vagy akár már jövőre. Ha Lorenzo mégis feladja, Zarco azonnal beugorhat a helyére, és a Honda már az első futamok után megbizonyosodhatott róla, hogy Lorenzo teljesítményét Zarco is hozni tudja. A francia pedig már nem is leplezi, hogy lesipuskás szeretne lenni, és jó helyen, a jó időben lenni. "Ez egy álom, és nem fogom tagadni, hogy már el is képzeltem, mert már teszteltem a Hondát, és versenyképes voltam vele. Tudok fejlődni, és kihasználni az előnyt, hogy ismét top versenyző lehessek" - nyilatkozta Zarco, aki azt sem tagadja, hogy már annak is örülne, ha a szatelitcsapatban helyet kaphatna, esetleg Cal Crutchlow helyén.

És hogy mit kapna a Honda Zarcóval? "A lehetőséget, hogy ne mindig csak Marquez álljon egyedül a dobogón. Ez egy ígéret, amit remélem, hogy a japán motorgyártónál örömmel hallanak" - mondta Zarco.

