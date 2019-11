Lorenzo "eltűnt", mióta a Hondához igazolt

Jorge Lorenzo szenvedése nemhogy csökkent volna az elmúlt időszakban, a spanyol klasszis csak még gyengébb eredményeket produkál a MotoGP-ben. A Honda versenyzője a szezon első felében is szenvedett, ám asseni balesete után eredményei tovább gyengültek. Az utóbbi versenyeken a spanyol már a pontszerzéshez sem volt elég, és már a Honda-motorral versenyzők mezőnyének végére csúszott, ami nagy csalódás.

Ugyanakkor Lorenzo szerint jól példázza a kialakult helyzetet, hogy ha nem lenne rajtszám a motorján, talán fel sem ismernék, hogy ő ül a motoron. "Ha megnézzük Jorge Lorenzót bármelyik motoron, tudjuk, hogy ő az, de a Hondával szinte mindvégig felismerhetetlen vagyok" - magyarázta a spanyol versenyző. "A katari tesztet, valamint még a barcelonai verseny elejét, illetve a második Le Mans-i edzést kivéve, ahol sikerült megfelelő tempót mennem, nem voltam elég versenyképes, hogy az első ötben végezzek."

A Phillip Island-i verseny pedig új dimenziót nyitott Lorenzo szenvedéseiben, hiszen utolsóként ért célba, és még a legközelebbi rivális is 20 másodpercet vert rá. Lorenzo szerint nem ez volt élete legrosszabb versenye, de ezen "minden összejött". "Nagyon csalódott vagyok, szomorú, nem lehetek elégedett a helyzettel, az eredményekkel, az érzéssel a motoron, ami talán a legrosszabb egész karrieremben" - jelentette ki Lorenzo.

"Nagy volt az elvárás a Hondánál, Alberto Puig csapatfőnök nagyon bízik bennem, de az eredmények nem jönnek. A legjobbamat akarom nyújtani, volt pár bukásom is emiatt, amik pedig fizikai nehézséget jelentenek, és most már ennek is nagy a befolyása az eredményekre, különösen a szezon második felében. De tény, hogy a 2019-es motoron nekem sosem volt jó érzésem, még ha a legjobbat is tudtam nyújtani" - mondta Lorenzo.

És a spanyol számára a jövő sem kecsegtet sokkal jobbal. A 2020-as versenygépet Marc Marquez és Cal Crutchlow is kipróbálhatta, de Lorenzo úgy tudja, hogy az új motor semmivel sem jobb elődjénél. "Ahogy hallom, a 2019-es motor nem fog sokat fejlődni, reméljük, hogy ebben a pár hónapban a Honda még képes javítani. A 2019-es Hondával vesztettem az önbizalmamból, remélem, hogy az új majd nem rendelkezik azokkal a hibákkal, amivel a régi" - tette hozzá Lorenzo.