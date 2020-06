Lorenzo cáfolta a ducatis pletykákat, és elmondta, hol lenne vb-esélyes

A háromszoros MotoGP-bajnok Jorge Lorenzo 2019 végén vonult vissza, miután a 2019-es szezonja nem sikerült jól a gyári Honda csapatával. Azóta a Yamaha hivatalos tesztpilótája lett, ráadásul az eredeti tervek szerint szabadkártyásként indult volna a Katalán Nagydíjon a Yamahával.

Azonban a koronavírus-járvány teljesen átírta a forgatókönyveket, a MotoGP pedig az utazó személyzet számát minimalizálva úgy döntött, hogy 2020-ban senki nem indulhat szabadkártyával.

A sajtóban pedig az is felmerült, hogy Lorenzo 2021-től a Petronas SRT versenyzője lehet, ahogyan az is, hogy visszatérhet a Ducatihoz, akikkel 2017-ben és 2018-ban versenyzett, és amely csapattal három futamgyőzelmet szerzett. Utóbbi pletyka azért is merült fel, mert a Ducati és Andrea Dovizioso tárgyalása sokáig állt.

Még több hír: Fény derült az ingyenes júliusi PS Plus játékokra

Viszont a MotoGP hivatalos honlapjának adott nyilatkozatában Lorenzo elmondta, nem igazak ezek a pletykák.

„Az igaz, hogy nagyon jó kapcsolatom van a Ducati csapatmenedzserével, Gigi Dall’lgnával, hiszen 125 köbcentiben együtt nyertünk versenyeket, aztán 250 köbcentiben két világbajnoki címet nyertünk az Apriliával, és nagyon hiszünk egymásban.”

„És van személyes kapcsolatunk is egymással: felhívott a születésnapomon, és kicsit beszélgettünk az életünkről és a családunkról. De csak ennyiről volt szó, semmi másról. Jelenleg nagyon élvezem azokat a dolgokat, amelyeket nem tudtam megtenni, amikor profi versenyző voltam, de nem tudom azt mondani, hogy nem hiányzik az az érzés, amit a győzelmedkor érzel, és a csapattal való ünneplés.”

„Éppen ezért azt mondom, hogy ha érkezik egy lehetőség, ami esélyt jelenthet arra, hogy megnyerjem a világbajnoki címet, meg fogom hallgatni az ajánlatot, tanulmányozni fogom a dolgot, mert engem a győzelem kelt fel és a győzelem motivál.” – tette hozzá.

„Azt gondolom, hogy a megfelelő eszközökkel 33 évesen még mindig képes lennék arra, hogy megnyerjem a világbajnoki címet. Egyelőre ilyen lehetőség nem érkezett, tehát nincs min elgondolkoznom.”

„Számomra két lehetőség adná meg a győzelemhez szükséges eszközöket: az egyik a Yamaha, akik többé-kevésbé már szerződtették a 4 pilótájukat 2021-re, illetve a Ducati. Több lehetőség nincs.”