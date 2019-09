KTM: Zarco túl nagy nyomást helyezett magára

A MotoGP Aragoni Nagydíja már Johann Zarco nélkül zajlott, a francia versenyző viszonya végleg elmérgesedett a KTM-mel, amely ki is adta a francia útját. Zarco a szezon elejétől nagyon elégedetlen volt a helyzetével, és ennek hangot is adott, sokszor kritizálva a gyári márkát a motor gyengeségei miatt. A csapat a nyáron belement, hogy Zarco kérésére megfelezzék a francia szerződését, aki azonban ezután is állandóan kritizálta a KTM-et.

Az aragoni futamon így már részt sem vehetett a francia, aki várhatóan kihagyja a jövő évet is, miután a rajtrácson már minden hely elkelt. A Red Bull KTM igazgatója szerint Zarco csak magát hibáztathatja, hogy Aragonban a helyén már a csapat tesztversenyzője, Mika Kallio bizonyíthatott, míg könnyen lehet, hogy Zarcót évekig nem látjuk a MotoGP versenypályáinak a közelében.

"Nem volt képes kezelni az érzelmeit. És most nem arra gondolok, amikor Jerezben nem szép dolgokat mondott a motorról. Az még rendben volt, de túl sok nyomást helyezett a saját vállára, amikor a dolgok nem úgy mentek, ahogy ő akarta" - jelentette ki Pit Beirer. "Ő mindig a könnyű motorozást kereste, de olyan nem volt. És ő túl agresszív lett. Ha sikeres akarsz lenni ezen a szinten, és természetesen érzelmes, erőteljes teljesítményt nyújtani, ahhoz nyugodtnak kell maradni, és ki kell elemezni a helyzetet. Ehhez ő túlzottan is heves."

"Amikor a bokszon kívül voltunk, minden rendben volt, mindenki nyugodt maradt. Azt mondta, hogy érti, hogy mi a helyzet, egyetért velem, ezt és azt kell csinálni, de aztán máshogy versenyzett. Még a misanói szombaton is, amikor minden jól alakult, sem tudott semmi pozitívumot találni. Érzelmileg túl hevesen reagált ehhez" - mondta a csapatvezér, aki elismeri, hogy Zarco misanói kirohanása volt az utolsó csepp a pohárban.

"Így van. Nagyon elégedettek és büszkék vagyunk amiatt az előrelépés miatt, amit az elmúlt hetekben produkáltunk. És azt is láttuk, hogy ez segített neki. Az a szombat a számomra kiemelkedő volt. És akkor mindenki láthatta azt is, hogy Johann milyen fantasztikus dolgokra képes a motoron. Bejutott a Q1-ből a Q2-be, és mégis hétfőn azt olvastuk, hogy visszatértünk a kiindulópontra. Ez volt az a pillanat, amikor elvesztettük a hitünket és a reményt, hogy ezt a helyzetet megváltoztathatjuk" - nyilatkozta a Crash.net tanúsága szerint Beirer.

A motoros kategóriák között is vannak endurance futamok, melyek közül a Bol D'or messze kiemelkedik, ahol 24 órán át húzzák neki a csapatok, csakúgy mint Le Mans-ban az autóversenyzők.