Kihagyja a Cseh Nagydíjat a Ducati pilótája!

Nem éppen áll a szerencse mostanában Francesco Bagnaia mellett, ugyanis a júliusi Andalúz Nagydíjon egy mechanikai hiba vette el tőle élete első dobogóját, mindössze a második királykategóriás szezonjában.

A balszerencse-sorozat pedig további kíséri az olasz motorost, ugyanis annak ellenére, hogy igen erősen pódiumra esélyes volt mind a cseh fordulón, mind az elkövetkező osztrák duplafutamon, az is elképzelhető, hogy mind a hármat ki kell hagynia.

A Cseh Nagydíj első szabadedzésén ugyanis az egyes kanyarban szenvedett el nagyobb bukást Bagnaia, melyet követően kórházba szállították, mivel felmerült a térdsérülés gyanúja. Ezt végül Francesco Guidotti, a Pramac csapafőnöke is megerősítette.

Ebből kifolyólag biztosan kihagyja a brnói hétvége további részét, és az is elképzelhető, hogy legalább az első osztrák versenyen is csak nézőként lehet jelen. A Pramac és a Ducati is megerősítette, Bagnaia vissza fog térni Olaszországba, ahol műtéten fog átesni.

„A röntgenképek azt mutatták, hogy egy van egy törés a sípcsontjában is, ami mindenképpen műtétre szorul. Jelenleg az MRI eredményeire várunk, hogy arról képet kaphassunk, a térdszalagjai megsérültek-e, mint amitől tartunk”, mesélte Guidotti.

„Amint részletesebb információnk lesz az esetről, eldöntjük, hogy hol, mikor és hogyan fogjuk a műtétet végezni, hogy ezen minél hamarabb túlessen. 100%-ig biztosra vehető, hogy ez Olaszországban fog megtörténni, de az operáció jellege még nem tisztázott”

Bagnaia így feliratkozott arra a szomorú listára, ami az első, Spanyol Nagydíj óta csak folyamatosan növekszik, mégpedig a sérülést elszenvedő motorosok listájára. Többek között a regnáló bajnok Marc Marquez, az LCR Hondás Cal Crutchlow és a gyári Suzukis Alex Rins is már szenvedett súlyosabb sérüléseket az idei szezon során.

A Pramac Ducatiban várhatóan Michele Pirro, a gyári Ducati tesztpilótája fogja átvenni a sérült Bagnaia helyét ideiglenesen, de Guidotti szerint szombaton születik erről döntés. Pirro egyébként már több soron szerepelt mindkét Ducati kötelékében, általában szezononként 2-3 alkalommal szabadkártyásként.

