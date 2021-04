Jorge Martin műtétjét elhalasztották, veszélyben a jerezi versenye

Az újonc az Algarve-versenypálya 7-es kanyarjánál esett le motorjáról a harmadik szabadedzés végefelé, és hordágyon kellett őt levinni, majd pedig a kezdeti gyors vizsgálatok után hamar kórházba is vitték őt.

Később kiderült, hogy Martinnak törései vannak a jobb kezében és bokájában is, így pedig a hétvége további részében nem is versenyzett. Vasárnap délután aztán Barcelonába vitték, ahol hétfőn kellett volna sor kerülnie az operációjára.

Mivel azonban a feje is nagy ütéseket kapott a bukás során, ezért elhalasztották a beavatkozást minden bizonnyal szerdára, köszönhetően az orvosok javaslatának. Martin egyik képviselője a Motorsport.com spanyol részlegének azt mondta, hogy a Pramac versenyzője minden bizonnyal nem fog visszatérni a soron következő Spanyol Nagydíjon.

„Most az a legfontosabb, hogy Jorge felépüljön. Először meg kell őt operálni, aztán látni kell, hogy miként zajlik az utána lévő periódus, de nem sietünk sehová. Ha Le Mans-ig kell várjunk, akkor várni fogunk” – nyilatkozta a képviselő.

„Nem fogjuk csak azért sürgetni a műtétet, mert Jerez következik; először rendbe kell jönnie. Jelen helyzetben elég nehéz elképzelni, hogy ott legyen a Spanyol Nagydíjon, szinte teljesen ki is zárom. Persze ilyen esetekben semmi sem 100 százalékos.”

Martin sérülése nem sokkal azok után következett be, hogy a spanyol motoros élete második MotoGP-s futamán máris a pole-ból indulhatott Katarban, majd vezette is a versenyt 17 körön keresztül, végül pedig a harmadik lett a leintéskor, így meg is szerezte első dobogóját.

Bottas balesetének komolyabb következményei is lehetnek?

Az Extreme E első versenyének összefoglalója