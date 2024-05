Jorge Martin: Megérteném, ha a Ducati Marc Marquez mellett döntene

A gyorsasági motoros világbajnokság királykategóriájának, a MotoGP-nek a versenyzésétől távolabb a legizgalmasabb kérdés jelenleg az, hogy ki lesz a Ducati gyári csapatának második állandó versenyzője Francesco Bagnaia mellett a 2025-ös szezonban.

Egy ideje már három névre szűkült a jelöltek köre: Jorge Martin, aki már a Ducati gyári csapatnál versenyezne, ha 2023-ban megszerezte volna a világbajnoki címet; Marc Marquez, aki nem csak a Gresini csapatnál a közelmúltban mutatott szerepléseivel tette magát esélyessé a gyári csapatnál; és Enea Bastianini, Bagnaia jelenlegi csapattársa.

Gigi Dall'Igna, a Ducati Corse versenyrészlegének vezetője néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy „igazán nehéz döntésről” van szó, és hogy fontos, hogy „ne csak a 2024-es versenyeket vegyük figyelembe, hanem az összes versenyzőnk teljes történetét”.

Ezekből a szavakból, amelyeket Dall'Igna nem sokkal a múlt hétvégi Le Mans-i rajt előtt mondott, arra lehetett következtetni, hogy a döntés már megszülethetett Marc Marquez javára. De vajon tényleg ez a helyzet? Éppen Jorge Martin érthetné ezt meg, még akkor is, ha ő maga is bízik abban, hogy megkapja a bólintást.

„Megérteném. Marc Marquezről van szó, aki nyolcszoros világbajnok. A marketing szempontjából ő egy vadállat. Megérteném ezt az álláspontot a Ducatitól” - mondta Martin múlt vasárnap, nem sokkal azután, hogy a Le Mans-i hétvégén a maximális 37 pontot gyűjtötte, és ezzel tovább növelte előnyét Bagnaia, Marquez és Bastianini előtt a 2024-es MotoGP tabella élén.

Saját szemszögéből Martin természetesen reméli, hogy nem Marquez, hanem ő maga lesz Pecco Bagnaia leendő csapattársa. Arra a kérdésre, hogy mennyire foglalkoztatja a téma, a spanyol, aki újonc szezonja óta a Pramac Ducati színeiben versenyez, így válaszolt:

„Már megszoktam. Már három éve így megy ez. Nyugodt vagyok. Nyilvánvaló, hogy a döntés egyre közelebb van. Már régóta dolgozunk érte. Reméljük, hogy a következő két hétben minden végleges lesz. Addig nem mondhatok semmit”.

Amit Martin tehet, az az, hogy továbbra is népszerűsíti magát: „Tavaly második voltam. Most én vezetem a világbajnokságot. Ez tény. Nagyon nehéz egy hétvégén sprintet és nagydíjat is nyerni. Miután ezt vasárnap megtettem, feltettem magamnak a kérdést, hogy ki az első helyezett.”

„Ezen a hétvégén egyértelműen én voltam az. Szerintem nagyszerű, hogy megvertem Marcot és Peccót. Elvégre mindketten kiváló bajnokok. Én magam még nem vagyok MotoGP-bajnok. Ezért gondolom, hogy ez egy figyelemre méltó teljesítmény volt.”

„Nem hiszem, hogy lenne még mit bizonyítanom. Ha a jövőmre gondolok, akkor azt mondhatom, hogy bármi is történik a következő két versenyen, az semmin nem változtat. Még ha nyerek is, még ha bukom is, már megtettem, amit meg kellett tennem.”

