Joan Mirnek ki kell hagynia a MotoGP misanói fordulóját

Joan Mir szezonja eddig messze nem úgy alakult, ahogyan arra számíthatott volna, miután az idei hatodik kiesését könyvelhette el a Red Bull Ringen a szezon végén távozó Suzuki versenyzőjeként.

Mirnek a jobb bokája sérült meg az esésben, és két hét pihenőre küldték az orvosai, hogy ne veszélyeztesse a felépülését.

A Suzuki egyelőre nem nevezte meg Mir helyettesét, és nem is tudják majd egykönnyen megtalálni azt, miután a tesztpilótájuk, Sylvain Guintoli is megsérült a suzukai 8 órás versenyen. Az is kérdéses, hogy Mir felgyógyul-e az aragón futamig.

Mir jövőre a gyári Repsol Honda versenyzője lesz Marc Marquez csapattársaként, a bejelentés már szerinte is csak „idő kérdése”.