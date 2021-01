Joan Mir: Rinsnek is hálával tartozom a bajnoki címért

A tavalyi bajnokságot Joan Mir tudta megnyerni, aki mindössze második idényét teljesítette a motoros királykategóriában. A tapasztaltabb márkatársa, Alex Rins helyett a fiatalabb pilóta tudott a világbajnoki címért harcolni.

Mir meg sem kérdőjelezi azt, hogy részben Rinsnek is köszönheti ezt a címet, hiszen sikeresen tudta fejleszteni a Suzuki motorját a korábbi esztendőkben.

„Természetesen. Ő is része a csapatnak. Ő, Sylvain, Iannone, mindannyian értékes információkkal járultak hozzá a sikerhez. A visszatérés utáni első két suzukis motoros is, Maverick és Aleix” – sorolta Mir azoknak a nevét, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a Suzukiból bajnokesélyes csapat lehessen.

„Mindez pedig párosult a gyártó munkájával, és így a motor egyre jobb és jobb lett az évek során. Alex mindenképpen az a pilóta, aki a legtöbb időt töltötte a Suzukival, és a legtöbb visszajelzést is ő adta.”

„Mindig is remek csapattárs volt, aki tisztelettel versenyez a pályán. Persze ő az első számú ellenfelem is. Mindig előtte akartam célba érni, ahogyan ő is én előttem. Ez is része a Suzuki sikerének, és annak, hogy szinte minden egyes futamon a dobogóra tudtunk állni.”

„Sajnos azonban megsérült az első versenyhétvégén. Ez viszont megtörténhet, amikor a határon harcolsz” – mondta Mir Rins vállsérülésére utalva, amelyet még az első időmérő során szenvedett el, és amely hatással volt utána a szezonjára is.

Rinsnek aztán végül nem sikerült megszereznie a második helyet a pontversenyben, hiszen Franco Morbidelli meg tudta őt előzni, így be kellett érnie a harmadik hellyel, miközben a Suzuki behúzta a csapatbajnoki címet is az egyéni mellett. Mir csak pozitívan tud beszélni csapatáról, ahol a japánok mellett sok olasz szakember is dolgozik.

„Van valami különleges Olaszország és Japán között. Davide Brivio lenyűgöző munkát végzett. A Suzuki japán, de közben olasz is. Sok olasz van a bokszban, akik egyfajta friss szemléletmódot is hoznak.”

A bajnok szerint ez egy remek kombinációja a japánok nyugodtságának és komolyságának, valamint az olaszok szenvedélyességének. Brivio azonban idéntől már nem lesz csapatmenedzser, hiszen az F1-es Alpine istállójához távozott, így a jövőben nélküle kellene hasonló sikereket elérniük.

