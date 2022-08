Jó hírt kapott Marc Marquez, győztes motort akar

A júniusi műtétje után jól halad Marc Marquez felépülése, aki szerdán remek hírt kapott: most már intenzívebben is elkezdhet edzeni a spanyol pilóta, akinek a visszatérése sem lehet már annyira messze, akár a szeptember eleji misanói teszten is motorra ülhet.

Eközben a Honda – a többi gyártóhoz hasonlóan – gőzerővel készül a 2023-as szezonra, aminek kapcsán Marquez kijelentette, hogy győztes motort akar, a DAZN-nek így nyilatkozott:

„A Hondától függ a jövőm. Még két évig érvényes a szerződésem. A Honda az álmaim márkája, nagyon hálás vagyok nekik, de amíg úgy gondolom, hogy magas szinten tudok teljesíteni, addig győztes projektet akarok. Máskülönben...” – fogalmazott sokatmondóan.

A múlt heti Osztrák Nagydíj sajtótájékoztatóján a fejlesztések irányáról is elmondta a véleményét a MotoGP-ikon, aki nem biztos abban, hogy a korábbi Marquez-stílusú motor most is jól működne:

„Győztes motort akarok. De lehet, hogy a régebbi, Marquez-stílusú motor ma már nem működne, hiszen változik a kategória. Korábban a motorok alacsonyak és rövidek voltak, most pedig magasak és hosszúak.”

„Tehát meg kell értenünk a dolgot, vagyis nem nekem, hanem a Hondának, hiszen nem én vagyok a mérnök. Én csak megmondom nekik, hogy mi a gyenge pontunk, hol szenvedek jobban, és hogy hol vesztünk a többiekhez képest.”

„A számokat ők ismerik, hiszen ők a mérnökök, én pedig hiszek bennük. Ha azt mondják, hogy meg vannak győződve valamilyen változtatás helyességéről, akkor én hiszek nekik” – idézte Marquezt a crash.net.

Ricciardo maradhat a McLarennél, ha távozik a Forma-1-ből...