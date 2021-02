Itt a 2021-es Honda, Marquez ismét kiállhatott a nyilvánosság elé - Galéria

A Honda gyári csapata továbbra is a Repsol színeiben pompázik, azonban a mai bemutató egyben szimbolikus esemény is volt, mivel július óta most először vehetett részt a csapat egyik eseményén a többszörösen törött kezével küzdő Marc Marquez.

Marquez 2021-es csapattársa a 2013-as Moto2-es világbajnok Pol Espargaro lesz, aki 4 évig volt a gyári KTM első számú pilótája, ő Marc testvérét, Alexet váltja, aki a Honda támogatását élvezve idén az LCR csapat színeiben versenyez majd a MotoGP-ben.

Annak ellenére, hogy a Honda tájékoztatása szerint Marquez keze a decemberi harmadik műtéte után elkezdett gyógyulni, nem valószínű, hogy a nyolcszoros világbajnok versenyző felépül a katari szezon előtti tesztekre és az évadnyitóra.

Marquez 2020-as sérülése, azt is jelentette, hogy a Honda 1982 után először zárt úgy évet a MotoGP-ben, hogy nem szerzett futamgyőzelmet, a mundér becsületét Alex Marquez mentette meg két második hellyel.

Bike of Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Bike of Pol Espargaro, Repsol Honda Team 2 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 3 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 4 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 5 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 6 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 7 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Bikes of Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 8 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 9 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 10 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 11 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 12 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 13 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 14 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 15 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 16 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 17 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 18 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 19 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 20 / 21 Fotót készítette: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 21 / 21 Fotót készítette: Repsol Media

Bár a sajtó előszeretettel boronálta össze Andrea Doviziosót a Hondával, minden jel szerint a 2021-es szezon első felében ismét Stefan Bradl helyettesítheti Marquezt, amíg ő befejezi a felépülését.

Legközelebb csütörtökön kerül bemutatóra sor a MotoGP-ben, akkor a Pramac leplezi le az idei versenygépeit.