Ismét Bradl ülhet Marquez motorjára

Marquez egy nagy bukás következtében törte el karját a Jerezben rendezett spanyol futamon még a múlt hónapban, ami miatt a verseny utáni kedden meg is kellett őt operálni. Mindössze néhány nappal ezek után megpróbált visszatérni az Andalúz GP-n, de végül le kellett mondania a versenyzésről, miután a karja duzzadni kezdett.

A futamra való felkészülés azonban meggyengítette a karjában lévő titánium lemezt, ezért múlt hét hétfőn szükség volt egy újabb beavatkozásra, mivel el is törte azt a lemezt egy otthoni ablaknyitás közben.

A műtét sikeres volt, azonban így sem vehetett részt miatta a hétvégi Cseh Nagydíjon, és a várakozásoknak megfelelően az osztrák futamot is ki kell majd ülnie. Ezt a csapat vezetője, Alberto Puig most meg is erősítette, ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Marquez visszatérjen a második ottani futamra.

„Ismét Bradlt fogjuk bevetni ezen a hétvégén az ausztriai Red Bull Ringen” – mondta Puig.

„Reméljük, hogy Alex pedig tovább folytatja a tanulási folyamatot és fejlődik motorosként, valamint lépésenként halad majd előre. Jobban meg kell értenie a motort és főleg a gumikat. Vannak kisebb gondjai az új keverékekhez való alkalmazkodással, ami miatt nehezebb is a dolga utána.”

„Stefannal még meglátjuk, hogy új alkatrészeket tesztelünk-e a következő napokban, vagy hogy mi lesz a stratégia ezen a hétvégén technikai szempontból.”

Mindkét Repsol Honda a mezőny utolsó sorába kvalifikálta magát legutóbb, míg az LCR-csapat motorosai, Cal Crutchlow és Takaaki Nakagami a 12. és 17. helyet szerezték meg. Ez azt jelentette, hogy a MotoGP-korszakban most először fordult elő, hogy nem volt Honda a legjobb tíz között az időmérőn.

A tavalyi osztrák futam utáni első versenyét Bradl végül a 18. helyen fejezte be, míg csapattársának, Alex Marqueznek összejött egy pont a 15. hely megszerzésével. A Brnoban elért hetedik helye után Fabio Quartararónak pedig már 59 pontos az előnye Marc Marquezzel szemben.

