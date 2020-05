Így változott Marc Marquez kanyarodási stílusa az évek folyamán

A „Cornering through time” sorozatban a Crash.net kielemzi a MotoGP pilóták kanyarodását, a harmadik epizódban Marc Marquezről készítettek animációt.

Marquez 2013-ban érkezett a MotoGP-be, azóta pedig elképesztően sikeres lett, és hatot megnyert az eltelt 7 szezonból. A spanyol pilóta csak a Respol Honda pilótája volt eddig, de így is hozzá kellett szoknia a Michelin gumikra váltáshoz, az open kategória eltörléséhez, és persze a szárnyak megjelenéséhez is.

Marc Marquez mindig is arról volt ismert, hogy extrém alacsony szögben fordul be a kanyarokban, ami miatt páratlan mentéseket is láthattunk tőle, és ez a stílus csak picit változott az elmúlt években.

Az általa is használt, könyök érintős technikát mára a mezőny nagyrésze használja, Marquez 2016-ben új rekordot is döntött, amikor 66 fokos dőlési szöget ért el.

„Azért használok én is ekkora dőlést, mert a motor másképpen nem fordul be. Nem azért használom ezt a sok dőlést, mert ez lenne a természetes vezetési stílusom, vagy mert szeretem, hanem mert ezt kell csinálnom” – ismerte el Marquez.

Marquez már idén beállíthatja Valentino Rossi 7 MotoGP világbajnoki címét, és akkor már csak Giacomo Agostini marad előtte a rekordkönyvekben a 8 világbajnoki címével.