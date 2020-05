Így néz ki a lebontva a Dorna 9 millió eurós segélycsomaga

A Dorna múlthéten jelentette be, hogy az összes privát MotoGP csapatnak- LCR, Pramac, Avintia, Petronas SRT, Tech3 és a Gresini Aprilia - valamint a Moto2, és Moto3 csapatoknak is pénzügyi segítséget fog nyújtani, hogy ki tudják fizetni az alkalmazottaikat. A csomag végösszege 9.075 millió euróra rúg, amit a következő 3 hónapban fognak megkapni az érintett csapatok.

Azt egyelőre továbbra sem tudni, hogy mikor indulhat a MotoGP 2020-as szezonja. A Moto2 és a Moto3 katari szezonnyitóját meg tudták tartani, mert mindkét sorozat már az arab országban volt, amikor ők elrendelték az olaszokra vonatkozó beutazási korlátozásokat.

A Moto2 katari futamának rajtja Fotó készítője: Akhil Puthiyedath

A MotoGP katari futama mellett már el kellett halasztani a thai, egyesült államokbeli, argentin, jerezi, és francia futamokat is. Valószínű, hogy az Olasz, és Katalán Nagydíjra is ez a sors vár még. A Dorna nem adott ki új versenynaptárat Jerez elhalasztásának bejelentése óta, és Carmelo Ezpelata vezérigazgató azt mondta, hogy „10 versennyel is boldog lenne.”

A csapatok a versenyeknek köszönhetően tesznek szert bevételre, a promótertől, és ami ennél fontosabb, a szponzoroktól. Versenyek nélkül bevételek sincsenek, de a csapatoknak ugyanúgy fizetniük kell a dolgozóikat.

A MotoGP 11 csapata közül 6 privát gárda van, bár a Gresini Aprilia helyzete kicsit visszás, mert bár teljes gyári támogatásuk van, 2015 óta Fausto Gresini csapatával vannak együttműködésben, így továbbra is érvényesek rájuk a privát csapatokra vonatkozó előnyös pénzügyi szabályok.

Az Aprilia mellett a szintén gyári KTM is jogosult a Dorna pénzügyi segítségére, ugyanis kedvezményezett gyártónak számít, akik vagy újonnan léptek be a sportba, vagy 2013 óta nem nyertek futamot.

A Dorna minden privát csapatot 250,000 euróval fog megtámogatni, ami így júniusra 4.5 millió euróra fog összeadódni. A Dorna továbbra is monitorozza a gyári csapatok helyzetét is, és ha kell, nekik is kész pénzügyi segítséget nyújtani. Az első utalások már az előző héten megtörténtek.

A Dorna nagyon büszke az utánpótlás sorozataira is, 2020-ban 16 csapat vesz részt a Moto2-ben, és 15 a Moto3-ban. Az ő pénzügyi helyzetük még bizonytalanabb, ezért a Dorna eddig 775,000 eurót osztott szét a Moto3, és 750,000 eurót a Moto2 csapatok között. A következő 3 hónap végére összesen 4,575 millió eurót fog a Dorna a Moto2, és Moto3 csapatok költségeire fordítani.

Egy ideális világban a koronavírus júliusra visszaszorul, és a világbajnokságok is újra elkezdhetnek versenyezni. Ha ez a forgatókönyv fog megvalósulni, akkor a Dorna ezeket a pénzeket az év végi bónuszokból fogja levonni.

Ha a helyzet nem stabilizálódik júliusra, akkor a Dorna, szorosan együttműködve az anyacégeivel, a Bridgepoint Investmenttel, és Public Pension Funds of Canada-val készen áll arra, hogy akár összesen 3 millió eurót is adjon egy csapatnak, mivel azonban a Dorna sem termel olyan mértékben bevételeket a versenyek nélkül, mint általában, kérdés mikorról kell a saját túlélésükre koncentrálniuk a résztvevő csapatoké helyett.

