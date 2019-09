Iannone sérülése kiújult, kihagyja a futamot

Andrea Iannone a hétvége folyamán háromszor esett a négy szabadedzés folyamán, ebből kettőt már szombaton abszolvált. Azonban már a pénteki esés után panaszkodott korábbi vállsérülésére, majd szombaton még rásérült a Caro hajtűkanyarban való esésekor. Szombaton elszállították a helyi klinikára, hogy alaposan kivizsgálják, és ennek eredményeképpen kénytelen volt kihagyni a Q1-et.

A hírek szerint a bal vállán sérült meg ismét a motorversenyző, aki így kénytelen kihagyni a vasárnapi futamot. Iannonénak így csak nőnek az idei gondjai, idén mindössze kétszer jutott az első 10-be az Apriliával, 27 pontot gyűjtött, és a 16. helyen áll az egyéni vb-tabellán.

Nem Iannone az egyetlen, aki megsérült Misanóban, a Moto2-ben Mattia Pasini és Marcel Schrotter is nagyot esett, komoly sérüléseik miatt valószínűleg nem csak a San Marinó-i hétvégét lesznek kénytelenek kihagyni.

