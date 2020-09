Iannone: „Biztos vagyok benne, hogy hamarosan újra motorozhatok. Az Aprilia vár rám.”

Andrea Iannone először látogatott ki idén egy MotoGP versenyhétvégére, az Aprilia hivatalos vendégeként. Az olasz pilótát a tavalyi Maláj Nagydíjat követően tiltották el másfél évre, miután illegális szteroidokat találtak a doppingtesztje során.

Iannone végig hangoztatta az ártatlanságát, szerinte szennyezett hússal kerülhetett az a szervezetébe, ugyanakkor a koronavírus járvány miatt nem volt esélye arra, hogy a fellebbezési meghallgatását a MotoGP 2020-as szezonjának kezdete előtt megrendezzék, az egészen október 15-ig tolódott ki.

„Boldog vagyok, hogy a paddockban lehetek, kicsit izgatottnak is érzem magamat” – nyilatkozta Iannone a Sky Italianak. „Jó érzés itt lenni, mert az életem elmúlt 20 évét itt, ebben a világban, ezekkel az emberekkel töltöttem.”

„Nem adom fel a visszatérést. Jól vagyok, edzek, és formában vagyok. Azért vagyok itt, hogy támogassam a csapatot, a srácok remekül dolgoznak. A lehető legjobb munkát akarjuk végezni, még ebben a nehéz helyzetben is.”

Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini

Természetesen kérdezték Iannonet a fellebbezéséről is, amelyről elmondta, hogy már jobban viseli a helyzetet, és neki, és az Aprilianak is a célja, hogy visszatérhessen.

„Nem beszélhetek sajnos az ügyről, mert azzal most is foglalkoznak az ügyvédek. Emberileg azt tudom elmondani, hogy az utóbbi hónapokban már jobban voltam. Kevesebbet gondolok erre az egészre, és sokkal jobban kezelem, mint korábban.”

„Ugyanakkor még mindig lehúz, hiszen minél hamar vissza akarok térni, és tudom, hogy az Aprilia vár rám. Ez nagy örömmel tölt el. Ez a munkám, az életem, és nem akarom, hogy ez elvesszen.”

Iannone beszélt az idei szezonról is, amely Marc Marquez sérülése miatt izgalmas lett, és sajnálja, hogy nem lehet ennek a részese.

„Kiszámíthatatlan ez a szezon, és nagyon nehéz megjósolni, ki fog győzni. Örömmel látom, hogy a KTM elől van, mert tavaly még velünk harcoltak, és ez azt jelenti, hogy mi is képesek vagyunk megtenni azt a lépést, ami nekik is sikerült. Jó látni Valentinot, és Pecco (Francesco Bagnaia) is visszatért. Én is a pályán lennék legszívesebben.

„Hogy mit hiányolok a legjobban? Természetesen a motorozást. A legfrusztrálóbb az, hogy még utcai motorral se mehetek ki egyetlen pályára sem, Elvették tőlem a motorozás lehetőségét, ami a legrosszabb, amit egy pilótával tehetnek. Mint amikor elveszik a mikrofont az énekestől. Nem adom fel, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan újra motorozhatok.”

