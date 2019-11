Hosszabbított az Avintia a Ducatival – meggyőzhetik Zarcót?

A valenciai nagydíjhétvégén Johann Zarcót szóba hozták az Avintiával, és bár Zarco cáfolta a Motorsport.com kérdésére, hogy csatlakozna a csapathoz, és azt mondta, hogy az Avintia nem egy topcsapat, de a Motorsport.com értesülései szerint hétfőn a Ducati menedzsmentje és az Avintia főnöke találkozott Zarcóval, hogy meggyőzzék a versenyzőt.

Most pedig az Avintia be is jelentette, hogy a „következő néhány szezonban” a Ducati ügyfélcsapata lesz, és a korábbinál nagyobb technikai segítséget fognak kapni tőlük. A csapat ezt írta a közleményében:

„Mostantól a csapat struktúrájában a Ducatival szignifikáns előrelépés fog történni, ami lehetőséget fog teremteni arra, hogy teljesítmény terén is előrelépjünk és referenciát jelentsünk a paddockban.”

Erre a lépésre úgy is lehet tekinteni, hogy a Ducati nyilvánosan próbálja meggyőzni arról Zarcót, hogy az Avintia jó döntés lenne számára. Ha Zarco az Avintiához igazolna, Karel Abraham helyére érkezhetne, a várakozások szerint pedig Tito Rabat 2 évvel hosszabbíthat a csapattal.

Zarcót a Pramac Ducatival is szóba hozták: itt az lett volna a forgatókönyv, hogy Jack Miller átigazol a gyári Ducatihoz, Danilo Petrucci pedig a Pramacnál folytatta volna. De úgy tűnik, Miller és Petrucci is marad a jelenlegi csapatánál.