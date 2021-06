Honda: Marquez a pénteki esésével dobta el a dobogós esélyeit

Marquez óriásit bukott Assenben a pénteki második szabadedzésen, amelyben meg is sérült egy kicsit a jobb bokája. A „highside” esésért a Honda elektronikáját hibáztatta, és mérgesen azt is elismerte, hogy emiatt kevésbé bízik az alatta lévő motorban.

Azok után, hogy a Sachsenringen a visszatérése utáni első futamgyőzelmét szerezte, Marquez Assenben csak a 20. helyről rajtolhatott, de így is felzárkózott a 7. helyre, de a Honda főnöke, Alberto Puig szerint Marquez akár a dobogóért is harcolhatott volna.

„Igen, a Sachsenring nagyon fekszik a Hondának, és Marqueznek is” – ismerte el a rutinos csapatfőnök a vasárnapi holland verseny után. „Marcnak esélye volt a győzelemre, azt pedig meg is ragadta mindkét kezével.”

„Az Assenhez hasonló pályák korábban sem feküdtek nekünk, tökéletesen tisztában voltunk azzal, mielőtt megérkeztünk volna, hogy nem lesz egyszerű dolgunk. Marc pénteki balesete ráadásul még komplikáltabbá tette a hétvégénket.”

„Az esése nélkül szerintem a dobogós helyekért harcolhatott volna, mert akkor nem veszítette volna el a bizalmát a motorban, ahogyan azt tette.”

Miután a szombati időmérőn kénytelen volt már a Q1-ben is részt venni, ahol ráadásul ismét elesett, Marquez csak a 20. helyről rajtolt, azonban az első kör végére már a 12. helyen motorozott. Miután a 7. helyen intették le, Marquez is elismerte, hogy a versenyt jobb fizikai állapotban fejezte be, mint amire számított előzetesen.

„Remek felzárkózást láttunk Marctól a versenye elején. Majdnem 10 pozíciót javított egyetlen kör alatt, ez az a Marc volt, akit mi is ismerünk. Ez is megmutatja, hogy mekkora potenciál rejlik még benne, és már nagyon várom, hogy Ausztriában a szünet után ezt meg is mutassa.”