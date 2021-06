Hivatalos: Törölték a MotoGP japán fordulóját, az F1 is veszélyben?

Már tavaly sem volt verseny Motegiben a koronavírus miatt, ráadásul a többi tengerentúli futamot is törölni kellett az akkori járványhelyzet következtében. Az idei naptárban eredetileg az amerikai és az argentin futam is a szezon utolsó részére került ált, előzetesen meghatározott dátum nélkül.

Emellett a MotoGP azt remélte, hogy sor kerülhet a szokásos ázsiai túrára is valamikor a szezon folyamán. A fennálló beutazási korlátozások miatt azonban most az a döntés született, hogy a Japán Nagydíjról zsinórban a második évben is le kell mondania a szériának.

Eredetileg október 3-án látogatott volna el a mezőny Motegibe, de helyette most Texasban fognak majd száguldani az austini aszfaltcsíkon. A Dorna Sports elképzelése az volt, hogy két egymás utáni viadalt tartanak a COTA-n, mint ahogyan történt az az év elején Katarban, vagy ahogyan sor fog rá kerülni augusztusban Ausztriában is.

A jelenlegi állás szerint azonban a Forma–1 is két amerikai fordulót tervez október végén ugyanazon a pályán, ez pedig bajba sodorta a MotoGP elképzeléseit is. Austin beillesztése révén a Thaiföldi Nagydíj egy héttel későbbre került, így pedig egy triplázás veszi majd kezdetét, hiszen Ausztrália és Malajzia jön majd rögtön utána.

További változtatásokra azonban még lehet számítani a programot illetően, mert jelenleg valószínűbb, hogy Thaiföld és Malajzia egymás után rendezzen versenyt, mint az, hogy Ausztrália is beszáll, és így létrejön egy triplahétvége.

A szigorú határellenőrzések miatt a Phillip Island-i viadalra vélhetően idén nem számíthatunk, miközben Argentínával kapcsolatban is vannak kétségek, hiszen az ottani létesítményt az év elején egy komoly tűzeset rongálta meg.

Amennyiben mondjuk Thaiföld is kiesne, úgy pedig egy sepangi duplafordulóra van a legnagyobb esély októberben. Ahhoz, hogy meglegyen a tervezett 19 futamos program, a MotoGP-nek várhatóan vissza kell majd térnie egy olyan helyszínre, ahol már versenyzett idén, még mielőtt Valenciában lezárulna az idény.

A legvalószínűbb választás Portimao lehet majd, ahol idén áprilisban már futottak egy versenyt a motorosok. A japán futam törlése pedig a négykerekű királykategóriát is érintheti, hiszen az F1 meg Szuzukába látogatna el egy héttel a most lefújt motegi viadalt követő időpontban. Talán nemsokára ott is hasonló bejelentésre kerülhet sor.

