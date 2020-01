Hivatalos: Quartararo a gyári Yamahánál 2021-től!

A délelőtt folyamán arról számoltunk be, hogy 2021-től Fabio Quartararo válthatja Rossit, ez pedig most hivatalosan is bejelentésre is került. A fiatal francia idén még a Petronas SRT-nél fog versenyezni, 2021-től viszont Rossit váltja a gyári Yamahánál, és Maverick Vinales lesz a csapattársa.

Ezzel a bejelentéssel valószínűvé vált, hogy a MotoGP legendája, Valentino Rossi vagy visszavonul a 2020-as szezon végén a MotoGP-ből, vagy Quartararóval ellentétes utat jár be, azaz a Petronas SRT-nél folytatja.

Quartararo tavaly debütált a MotoGP-ben a Petronas SRT csapatánál, amelynél kiváló teljesítményt nyújtott. 6 pole-pozíciót és 7 dobogós helyezést szerezve az összetettbeli 5. helyezést szerezte meg, a neve mellé pedig 192 pontot gyűjtött.

A bejelentésre valószínűleg azért került sor ilyen korán, mivel a Suzuki és a Ducati is élénken érdeklődött a 20 éves francia versenyző iránt.

A Yamaha csapatfőnöke, Lin Jarvis elégedetten nyilatkozott a bejelentést követően:

„Nagyon örülünk, hogy Fabio csatlakozik a Yamaha gyári csapatának felállásához 2021-ben és 2022-ben. Az első MotoGP-s évében szenzációs eredményeket szerzett. A 6 pole-pozíció és a 7 dobogós helyezés a 2019-es szezonban egyértelműen jelzik, hogy mennyire briliáns és kivételes versenyzőről beszélünk.”

„A következő logikus lépés volt az, hogy miután kitölti a szerződése időtartamát a Petronas Yamaha SRT-nél, a gyári Yamahához igazol. A következő szezonban tehát már egy gyári specifikációjú YZR-M1-et kap, és emellé a Yamaha teljes mértékű támogatását.”

„Fabio még csak 20 éves, de már most nagymértékű érettséget mutat a motoron és azon kívül is. Izgatottak vagyunk, amiért 2021-ben csatlakozik hozzánk.”

„Fabio és Maverick rendkívül ösztönzőleg fog hatni a Yamaha gyári csapatára, és minden követ meg fogunk mozgatni annak érdekében, hogy világbajnokok legyünk a MotoGP-ben.” – mondta a csapatfőnök.

