Hivatalos: Pedrosa visszavonul a MotoGP-ből

Pedrosa, aki szeptemberben tölti be a 33. életévét, a hétvégi Német Nagydíj előtti sajtótájékoztatón robbantotta a hírt, miszerint a szezon végén visszavonul.

A spanyol versenyző 2006 óta a Repsol-Honda színeiben versenyzett, de jövőre ülés nélkül maradt, hiszen a japánok leigazolták Jorge Lorenzót 2019-re Marc Marquez mellé.

Mivel gyári opciók már nincsenek, így Pedrosának az egyetlen versenyképes esélye a Yamaha új szatellit csapata maradt, mely a sepangi pálya tulajdonában állhat.

Pedrosa azonban megerősítette, hogy mégis inkább a visszavonulás mellett döntött, ami azt jelenti, hogy MotoGP-s pályafutása során csak a Hondánál versenyzett.

Miután 2003-ban megnyerte a 125 cc-s bajnoki címet, majd a következő két évben a 250 cc-s kategóriában is bajnok lett, Pedrosát mindig is az élmezőnyben tartották számon a MotoGP-ben, bár sokszor szerzett sérüléseket, amik a pályafutását is veszélybe sodorták.

Eddig 31 győzelmet és 112 dobogós helyezést szerzett a premier kategóriában, de a MotoGP bajnoki címét sosem tudta megszerezni, bár háromszor is második lett - 2007-ben a ducatis Casey Stoner mögött, majd 2010-ben és 2012-ben a yamahás Lorenzo mögött.

Legutóbb 2013-ban versengett a bajnoki elsőségért, de mikor kulcscsonttörést szenvedett Németországban, akkor elvesztette a vezetést, és a végén csak harmadik lett, míg újonc csapattársa, Marc Marquez diadalmaskodott helyette.

Az idei szezon Pedrosa MotoGP-s karrierének legrosszabbja: nyolc verseny után 12. a bajnokságban, és még nem ünnepelhetett dobogón.

Bár Pedrosa nem lett sosem bajnok a MotoGP-ben, csapatát hét gyártói címhez segítette - illetve hozzájárult hat csapatbajnoki címhez is a Repsol-Hondánál.