Hivatalos: megvan Valentino Rossi új csapata!

A Yamaha motorokkal versenyző istállók háza táján sem volt unalmas az élet, ha a pilótamozgásokról beszélünk. A lavinát a gyári csapat bejelentése indította meg, miszerint 2021-től kezdve a mindössze 21 éves francia futamgyőztes, Fabio Quartararo lesz Maverick Viñales csapattársa.

Quartararo szerződtetésével viszont biztossá vált, hogy a „Doktornak” új csapat után kell néznie, ám az első pillanattól kezdve sejthető volt, hogy házon belül marad, csak más színekbe öltözik az immáron 41 éves olasz legenda.

Felmerült még sajtótippként, hogy esetleg a saját alapítású csapatát, a Sky VR46 Racinget fogja felhozni a királykategóriába, és esetleg az egyik motorukat is vezetheti, ám ezeket a kétségeket gyorsan szerteoszlatták. A csatlakozásuk a jövőben szinte biztosra vehető, viszont ennek időpontja még kétes.

Ebből kifolyólag – már-már kizárásos alapon – megmaradt a maláj üzemeltetésű Yamahás gárda, a Petronas szabad ülése, amely pont Quartararo távozásával üresedett meg. Egy ideje már szinte tényként kezelte mindenki, hogy ez így is fog történni, ami végül megerősítést is nyert.

Valentino Rossi a jövő évtől tehát a Petronas Yamaha motorosa lesz, csapattársa pedig a gárdát jövőre már a harmadik éve erősítő honfitársa, Franco Morbidelli lesz. Valentino Rossi a következőket mondta a bejelentést követően:

„Nagyon boldog vagyok, hogy lesz ülésem 2021-re és ráadásul azt a Petronas Yamaha SRT csapatánál kapom meg. Nagyon sokat gondolkodtam a döntés meghozatala előtt, mivel a mezőny egyre erősebbé és erősebbé válik”.

„Ahhoz, hogy a MotoGP élmezőnyében legyél, nagyon keményen kell dolgoznod, mindennap edzened kell, és amolyan atléta életet kell folytatnod. Ezt az életmódot én továbbra is nagyon élvezem, és a versenyzői kedvem sem tört meg a kor előrehaladtával”

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Döntésemet még az év elején hoztam meg, és beszéltem is erről a Yamahával, akik mindenben támogattak. Azt mondták, még ha nincs is hely számomra tovább a gyári csapatnál, a gyártó támogatása továbbra is garantált lesz a számomra”

„Nagyon örülök, hogy a Petronas Yamaha SRT-hez csatlakozhatok. Egy nagyon fiatal csapat, de megmutatták, hogy képesek a legnagyobb szinten versenyezni. Nagyon komolyan veszik a kategóriát, és látszik, hogy pontosan tudják, mit csinálnak, egy nagyon jól szervezett csapatról beszélünk”

„A végső döntés meghozatalában az is közrejátszott, hogy nagyon tetszik a légkör, ami a csapatnál uralkodik. Nagyon örülök, hogy Franco lehet a csapattársam, ő is az akadémiámnak a tagja. Szerintem nagyon jól együtt tudunk majd dolgozni, és nagy dolgokat elérni a jövőben”

