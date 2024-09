Hivatalos: fontos újítás kerül bevezetésre a MotoGP jövő évi szezonjában

A Dorna múlt csütörtökön találkozót hívott össze Misanóban, ahol a sorozat promótere közölte a csapatokkal, hogy jövőre be kívánják vezetni a rádiós kommunikációt a sorozatban. A rendszert több fázisban fogják implementálni, és eleinte csak a versenyigazgató tud majd kommunikálni a versenyzőkkel.

Az üzenetek rövidek és tömörek lesznek, a hangsúly pedig mindig a biztonság javításán lesz. A második fázisban, amely akár már 2026-ban elindulhat, a rádiózás mindkét irányba működni fog, tehát a motorosok is beszélhetnek majd a versenyirányítással.

A végső fázis pedig, melynek konkrét időpontját még nem határozták meg, hasonló lesz majd a Forma–1-hez, ami azt jelenti, hogy a csapatok és a versenyzők szabadon kommunikálhatnak majd egymással. Talán nem meglepő, de ez a lépés nagyrészt a TV-s közvetítések javítását szolgálná.

A Dorna és a TV-s csapata valójában már évek óta dolgozik egy rádiós kommunikációs rendszeren. 2022-ben néhány versenyző fejhallgatót erősített a sisakjára, hogy üzeneteket fogadhasson a versenyirányítástól egy jerezi teszt alkalmával. Tavaly Valenciában is volt egy hasonló teszt a dolgok alaposabb kiértékelése céljából.

Komoly munka után a MotoGP-nek pedig most sikerült egy olyan eszközt kidolgoznia, amelyet nem a motoros fülébe kell helyezni, hanem kívülre, a fülcimpája mögé, a hangok pedig vibráció révén kerülnek továbbításra. Ezzel a rendszer kevésbé lesz zavaró.

„Nagyon érdekes lehet a biztonság szempontjából, mert ha mondjuk baleset történik, akkor a pálya közepén lévő versenyzőnek szólhatnak, hogy azonnal reagálni tudjon” – magyarázta Maverick Vinales, kinek csapattársai, Aleix Espargaro és Lorenzo Savadori tesztelték is az eszközt Misanóban.

„Egyértelmű, hogy az idők változnak, ez pedig javítja a műsort.” Fabio Quartararo több ízben is tesztelte már a rendszert, és a hétfői nap folyamán Misanóban is kipróbálhatta annak legújabb változatát. „A Dorna már régóta fejleszti, és szerintem több okból is remek ötletnek tekinthető. Persze hosszú még az út, mert a motor zajától továbbra is nehéz rendesen hallani.”

„A barátom és csapatvezetőm mondta nekik, hogy ne beszéljenek hozzám a harmadik szektor gyors szakaszán, de kicsit furcsa embereket hallani, miközben mész és nem veszel levegőt. Emellett a hangerőn is dolgozni kell még, mert csak a fékezések alatt lehet kicsit jobban hallani.”

„Most használtam harmadik alkalommal a rendszert. Szerintem jó, hogy van kommunikáció, amikor valami komoly történik a pályán. Ha mondjuk olaj került az aszfaltra és senki sem tud róla” – mondta a francia.

A rendszer persze nem gátolta volna meg Jorge Martin nagy hibáját a vasárnapi futamon, de néhány év múlva vélhetően már más lesz a helyzet, hiszen a csapat szólhat majd versenyzőjének arról, milyen időjárás érkezik a pálya fölé, és ő ez alapján hozhat döntést arról, érdemes-e kimenni motorcserére.