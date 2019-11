HIVATALOS: Alex Marquez váltja Lorenzót a Hondánál

A háromszoros MotoGP-bajnok, Jorge Lorenzo a szezon utolsó futamának, a valenciai hétvégének a csütörtöki napján jelentette be, hogy visszavonul, a bejelentést követően pedig rögtön beindultak a spekulációk arról, hogy ki válthatja a spanyol versenyzőt.

Eleinte úgy tűnt, hogy Johann Zarcóra fog esni a Honda választása. Zarco már a 2019-es szezonra is komolyan szóba került a Hondánál, az idei szezonban pedig az LCR Hondában bizonyított.

További híreink: Lecsaptak a lopott Toyotákat és Lexusokat bontó budakalászi autószerelőre

Viszont nem sokkal később Alex Marquez vált a valószínűbb jelöltté, és a Motorsport.com értesülései szerint már pénteken közel álltak a felek ahhoz, hogy aláírják a szerződést. Most pedig a HRC be is jelentette, hogy két Marquezzel fognak indulni a 2020-as idényben – ez először fordul elő a MotoGP történetében.

A fiatalabb Marquez 2012-ben mutatkozott be a Moto3-ban, két évvel később pedig meg is tudta nyerni a kategóriát – a nagy riválisa ekkor Jack Miller volt. 2015-ben a Moto2-be tudott lépni a Marc VDS csapatával, azonban az első két szezonjában szenvedett. Az áttörést a 2017-es idényben szerzett első győzelme jelentette.

Idén pedig már a Maláj Nagydíj előtt be tudta biztosítani a címét a Moto2-ben, és eleinte úgy tűnt, hogy 2020-ban is a Moto2-ben fogja folytatni, azonban jött a MotoGP-s lehetőség.

Zarcót a Marc VDS-sel és az Avintia Ducatival hozták szóba, utóbbi csapatra viszont azt mondta Zarco, hogy „nem egy topcsapat”. A Motorsport.com információi szerint viszont közelebb kerültek a felek a megállapodáshoz, miután a Ducati és az Avintia főnökei találkoztak Zarcóval.