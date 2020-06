Hivatalos: Aleix Espargaro hosszabbított az Apriliaval

Az idősebb Espargaro testvér 2017-ben csatlakozott az olasz csapathoz, miután a Suzukinál Andrea Iannone, a tavalyi csapattársa váltotta. Ő szállította az Aprilia eddigi egyik legjobb eredményét, a 2017-es Katari Nagydíjon elért 6. helyezésével.

Espargaronak kulcsszerepe volt azóta is az Aprilia fejlődésében, idén pedig az RS-GP motor radikális átalakításáért is részben ő felelt. Az Autosport/Motorsport.com-nak Espargaro korábban is megerősítette, hogy közel áll az új szerződéshez, ami ma hivatalossá is vált:

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro azt is elismerte korábban az Autosport/Motorsport.com-nak, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó szerződése, azonban mindkét fél nyitott arra, hogy akár 2024-ig is folytassák a közös munkát.

Espargaro csapattársának kiléte azonban még mindig nem ismert, ugyanis Iannone továbbra is a fellebbezésének eredményére vár. Amennyiben a Nemzetközi Sportbíróság elutasítja Iannone fellebbezését, a Ducatitól távozni kényszerülő Danilo Petrucci lehet a befutó.

