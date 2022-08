Hivatalos: 2023-tól a MotoGP is tart sprintversenyeket Alig egy nappal azután, hogy az Autosport értesüléseinek köszönhetően mi is elsőként informálhattunk titeket arról, hogy a MotoGP szombati sprintversenyek bejelentését tervezi, már jött is a hivatalos megerősítés a Dorna Sports-tól ezzel kapcsolatban.