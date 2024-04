Hatalmas Bagnaia-Marquez párbaj döntött a MotoGP Spanyol Nagydíjának győzelméről!

A MotoGP Spanyol Nagydíjának szombati sprintfutama meglehetősen kaotikusra sikeredett, 15 versenyző esett el a 12 kör alatt, mint utólag kiderült, mert voltak olyan részei a pályának, melyek még meglehetősen vizesek voltak.

Végül Jorge Martin nyert ott, az újonc Pedro Acosta és a remek felzárkózást bemutató Fabio Quartararo előtt, akit azonban végül megbüntettek, mert túl alacsony volt a guminyomása a Yamahának, így a KTM szabadkártyása, Dani Pedrosa örökölte meg a harmadik helyet.

Hasonló őrületre vasárnap nem volt kilátás, lévén, egész nap sütött a nap, ennek megfelelően a rajtnál Marc Marquez meg tudta őrizni első helyét, mögötte azonban a hetedik helyről hatalmas rohamot indított a világbajnoki címvédő, Francesco Bagnaia, aki a kilencedik kanyarban Marco Bezzecchit és Jorge Martint megelőzve már a második volt, majd a célegyenesre fordulva a vezetést is átvette.

Az első kanyarban aztán Marquez megpróbálta visszaelőzni Bagnaiát, de túl szélesre vette, ezért nem sikerült neki, sőt, még Martin is elment mellette. A kör végén, az utolsó kanyarban aztán a Ducati gyári motorosa is hibázott, így a Pramac spanyoljának ölébe hullott az első hely.

A negyedik kör kezdetére ez a hármas Bezzecchivel és Alex Marquezzel kiegészülve elhúzott egy kicsit az őket üldöző bolytól, de a hektikus első köröket követően kicsit lehiggadtak a kedélyek és a gumikra kezdtek vigyázni a versenyzők, hátrább pedig elesett Dani Pedrosa.

Az ötödik kör kezdetére Bezzecchi elvette a harmadik pozíciót Marc Marqueztől, Bagnaia pedig, aki a leggyorsabb kört is megfutotta, rohamozni kezdte Martint, aki egyelőre azonban remekül állta a bajnoki címvédő támadását a kilences kanyarban. Ők ketten el is kezdték leszakítani Bezzecchiéket.

A következő körökben az éllovasok szorosan követték egymást - Bagnaia helyezkedés közben kétszer is majdnem eltalálta Martint a nyolcas kanyarban - de támadás nem történt, a következő esemény a 10. körben jött, amikor az ötösben Aleix Espargaro előzés közben kiütötte Johann Zarcót.

A 11. körben aztán gyökeresen megváltozott a futam képe, a hatos kanyarban ugyanis Martin hibázott, túlságosan bedőlt, és letette a motort az aszfaltra, kiesése után pedig Bagnaia Bezzecchi előtt egy másodperces előnnyel vette át a vezetést.

Marc Marquez közben rákapcsolt és megfutotta a leggyorsabb kört, a 14. körben pedig Bezzecchi hibája után már a második helyért küzdött, amit aztán pár kanyarral később meg is szerzett - mindeközben Bagnaia egyre távolabb elhúzott a mögötte évődő párostól.

Marquez és Bagnaia innentől folyamatosan adogatták egymásnak a leggyorsabb köröket, a Gresini motorosa nagyon igyekezett felzárkózni a címvédőre, akinek a csapattársa szeretne lenni jövőre, míg a 18. körben a mezőnyben Jack Millert kilökte Franco Morbidelli, így mindketten kiestek.

A hazaiak kedvence végül a 20. kör végére érkezett meg teljesen Bagnaiára, így öt kör állt rendelkezésére, hogy megelőzze a gyári Ducati motorosát. Nem is vesztegelt sokat, a 21. körben a kilences kanyarban be is tette a motort mellé, de Bagnaia azonnal visszatámadott, össze is értek, de végül az olasz jött ki ebből a párbajból győztesen.

A 22. körben Marquez ugyanitt, ugyanazzal a manőverrel próbálkozott, de ahogy az előző alkalommal, úgy most is túl szélesre vette a kigyorsítást és Bagnaia visszavette a vezetést, majd úgy döntött, hogy rákapcsol, a 23. körben három tizedet vert az akkori leggyorsabb körre és kényelmes rést nyitott Marquezzel szemben, amit már megőrzött a verseny végéig.

Győzelmével Bagnaia 17 pontra csökkentette az előnyét a bajnokságban a ma hibázó Jorge Martin mögött, míg a harmadik helyen csapattársa, Enea Bastianini, majd az újonc Pedro Acosta követi. A futamon a dobogó harmadik fokára Marco Bezzecchi állhat fel, mögötte Alex Marquez zárt. A teljes sorrendet az alábbi táblázat megnyitásával tekinthetitek meg: