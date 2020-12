Ha ez nem lett volna, Rossi már rég nem versenyezne

Rossi a Honda csapatát elhagyva csatlakozott a Yamahához 2004-ben, és sikerült is neki nyerni négy főkategóriás bajnoki címet a korábbi, HRC-vel szerzett három mellé.

A sikerek után 2011-ben aztán eligazolt a Ducatihoz, de végül az az időszak volt MotoGP pályafutásának legrosszabbja, mivel két szezon alatt mindössze három dobogós helyezést szerzett.

Ezek után újra visszatért a gyári Yamaha csapatához, ahol egészen az idei szezon végéig versenyzett, most pedig a szatelitcsapathoz, a Petronas SRT-hez vezet az útja, ahol a gyári támogatású M1-esen motorozhat majd.

Amikor megkérdezték a legendát, hogy emlékezzen vissza a 15 éves gyári yamahás pályafutására, Rossi elismerte, hogy a legjobb momentum az volt, amikor a csapatfőnök, Lin Jarvis felajánlotta neki a visszatérés lehetőségét 2013-ban.

„Megannyi csodálatos pillanatunk volt. Amire viszont a legjobban emlékszem, az az volt, amikor beszéltem Lin Jarvisszal, aki azt mondta, hogy adnak nekem egy esélyt, hogy visszatérhessek a gyári csapatba 2012 végén” – mondta Rossi a Portugál Nagydíj hétvégéjén.

„Ezért mindig hálás leszek neki és az egész Yamahának, mivel abban a pillanatban elkeseredett voltam, és ha nem tértem volna vissza hozzájuk, akkor talán abba is hagytam volna a versenyzést. Ez a legjobb emlékem.”

Rossi aztán hamar viszonozta a szívességet, és ismét a dobogó legfelső fokára állhatott Assenben. Ezek után még további hét futamot nyert a Yamahával, ráadásul a 2015-ös ellentmondásos szezonban nem volt messze a világbajnoki cím megnyerésétől sem, de végül alulmaradt a csapattárs, Jorge Lorenzóval szemben.

Az olasz viszont a 2017-es holland futam óta nem tudott nyerni, a mostani utolsó gyári yamahás szezonjában pedig mindössze egyszer érte el a dobogót, ráadásul sokszor is bukott. A 41 éves pilótának ráadásul még két versenyt ki is kellett hagynia, mert elkapta a vírust. Ezek miatt csupán a 15. helyen fejezte be az idei bajnokságot.

