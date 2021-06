Franco Morbidellinek ki kell hagynia a Holland GP-t

A háromszoros futamgyőztes Franco Morbidelli nem tud rajthoz állni az asseni TT-n, miután a korábban szerzett térdsérülései kiújultak edzés közben. Az olasz versenyző térde Barcelonában ugrott ki a helyéről először, amikor motorcserét gyakorolt.

Most kedden azonban edzés közben rásérült az eddig is érzékeny térdére, így nem állhat rajthoz a szezon 9. futamán. A Petronas SRT közleménye szerint még vizsgálják a műtét szükségességét, és tájékoztatók szerint egyelőre csak a most hétvégi versenyt kell kihagynia.

Arról sincs egyelőre hivatalos információ, hogy ki helyettesítheti majd Morbidellit, bár erre a legnagyobb eséllyel a tavaly visszavonuló Cal Crutchlow pályázik, aki azóta a Yamaha tesztpilótájaként dolgozik.

A 2020-as szezonban második helyen végző Morbidelli az idei szezonra sem kapott gyári támogatást, továbbra is a Yamaha 2019-es motorjával versenyez, és a szezonja messze nem alakult eddig annyira fényesen:

A bajnoki pontversenyben csak a 11. helyet foglalja el, legutóbb a Sachsenringen Maverick Vinaleshez hasonlóan ő is látványosan szenvedett, és csak az utolsó előtti helyen végzett. Az idei legjobb eredménye a jerezi 3. helye volt, ahol Fabio Quartararo arm-pump problémája miatt állhatott fel a dobogó legalsó fokára.