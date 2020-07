Ezpelata: Fontosabb megőrizni a szoros bajnokságot, mint egy hosszú versenynaptárt

A koronavírus-járvány miatt teljesen át kellett alakítania a MotoGP-nek is a 2020-as szezonját, a rekordhosszú, 10 verseny végül helyett egyelőre 13 versennyel terveznek, köztük 5 duplázással is, amivel 1995 óta a legrövidebb versenynaptár jött létre.

Az előttünk álló 2 év során a MotoGP visszatért volna Brazíliába, és Indonéziába is, valamint váltófutamként Portugália is, amely a jelenlegi négy spanyol versennyel együtt váltakozva vett volna részt a versenynaptárakban.

Így 2022-ben már 22 versenyt is rendeztek volna, Ezpelata elismerte, hogy ez nem biztos, hogy ez megvalósul akkor, ha addigra nem készül el egy széleskörűen elérhető védőoltás a koronavírus ellen, de azt is hozzátette, hogy a naptár növekedése nem mehet a jelenlegi szoros mezőny kárára.

Az Autosport/Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában a spanyol versenyek jövőjéről kérdezve azt mondta: „Jövőre a világ helyzete már nem ugyanaz lesz, mint eddig volt.”

