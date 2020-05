Ezpelata: csak akkor lesznek ázsiai MotoGP futamok, ha azokat nézők előtt rendezhetik meg

A MotoGP célja is az egyelőre, hogy a 2020-as szezont Európában, zárt kapus dupla futamokkal kezdjék el, azonban ők sem zárták ki azt, hogy a szezon második felében tengerentúli futamokat is tartsanak.

A felmerülő költségek miatt azonban az ázsiai futamokat (Thaiföld, Japán, Malajzia) idén csak akkor rendezik meg, ha a koronavírus-járvány ellen hozott intézkedések enyhülnek annyira, hogy nézők előtt rendezhessék meg futamokat.

„Most az „egyes számú forgatókönyvben” vagyunk a versenynaptárral kapcsolatban, és szerintem július közepén el tudjuk majd indítani a szezont Spanyolországban. A kormány végső engedélyére várunk” – nyilatkozta Ezpelata a Fox Sports Asia-nak.

„Az elképzelésünk az, hogy 12-13 verseny tartunk Európában július és november eleje között. Ha lehetséges lesz Európán kívül is futamokat tartani, akkor novemberben, és decemberben mennénk Ázsiába, és Amerikába.”

„Talán szeptembertől kezdve már be tudjuk majd jelenteni, hogy lesznek-e Európán kívüli versenyek idén, vagy sem.”

Ezpelata hozzátette: „Az európai versenyeket meg tudjuk tartani zárt kapuk mögött, nézők nélkül, de Ázsiába menni nézők nélkül nagyon nehéz lenne a költségek mérete miatt. Csak akkor fogunk ázsiai futamokat tartani, ha azon nézők is részt vehetnek. Jelenleg is folyamatosan tárgyalunk arról a szervezőkkel, hogy ez lehetséges-e.”

Jack Miller, Pramac Racing leaving the grid Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

A thaiföldi Buriramban tartották az előző szezon legnagyobb versenyhétvégéjét, 226.655 rajongó előtt versenyeztek, míg a malajziai Sepangban rendszeresen teltház van a vasárnapi versenyeken, több, mint 100.000 szurkolóval.

Mindkét országban sokkal kevesebb koronavírus fertőzést regisztráltak, mint Európában, de ez betudható a kevesebb tesztelésnek is. A tömegrendezvényeket továbbra is tiltják mindkét országban, ahol már a járvány második hulláma is elindult.

Ezpelata azt is megerősítette, hogy 2020-ban december közepe az utolsó időpont, amikor még MotoGP futamot tartanának.

